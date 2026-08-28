Nequi permitirá pagar compras físicas con crédito preaprobado: así funcionará

Una compra en un comercio físico podrá pagarse con un crédito preaprobado de Nequi, sin que el usuario tenga que recibir previamente el dinero en su cuenta para después hacer el pago. La nueva opción funcionará mediante los datáfonos de Redeban y comenzará a habilitarse de forma gradual en establecimientos de todo el país.

La alianza entre Nequi y Redeban amplía el uso que los usuarios pueden darle a esta modalidad de financiación. Hasta ahora, el crédito de Nequi podía utilizarse para compras en comercios digitales habilitados; con esta integración también podrá emplearse en establecimientos físicos que cuenten con un datáfono Redeban habilitado.

El alcance potencial es amplio. Redeban tiene más de 340.000 datáfonos y presencia en el 98 % de los municipios de Colombia. Sin embargo, la nueva alternativa no estará disponible de inmediato en todos esos dispositivos, ya que la implementación comenzará progresivamente y posteriormente se extenderá a más comercios.

El crédito se solicita durante el proceso de compra

Para utilizarlo, el cliente primero debe indicar en la caja que quiere pagar con Nequi. El comercio seleccionará esta opción en el datáfono, ingresará el número de celular asociado a Nequi y la solicitud llegará al teléfono del comprador mediante una notificación en la aplicación.

Desde allí, el usuario podrá revisar el valor de la compra y decidir si quiere pagar utilizando el crédito preaprobado que tenga disponible. Si acepta, Nequi mostrará las condiciones del préstamo antes de completar el proceso. Una vez cumplidos los requisitos, el crédito se desembolsa para efectuar el pago al comercio.

La confirmación llega tanto al establecimiento como al cliente. Después de la compra, el usuario podrá consultar desde la aplicación información relacionada con el crédito, como el monto desembolsado y la fecha de pago.

El servicio tiene una condición importante: tener Nequi no significa que todas las personas puedan acceder automáticamente a este crédito. La posibilidad de utilizarlo depende de una evaluación previa y de las políticas de riesgo crediticio de la compañía.

Actualmente, cerca de un millón de usuarios tiene uno o más créditos activos con Nequi. Con la nueva alternativa, más de tres millones de personas tendrán un crédito preaprobado que podrían utilizar para realizar compras en establecimientos físicos, siempre que cumplan las condiciones y el comercio tenga habilitada la opción.