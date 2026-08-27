ENTREVISTA: Neobancos en Colombia: así crece el crédito digital y cambia la cobranza con IA

El crédito digital gana terreno entre los colombianos y ya mueve miles de millones de pesos a través de fintech y plataformas que permiten solicitar préstamos desde el celular. El crecimiento ha acercado estos productos a trabajadores informales, independientes, jóvenes sin historial crediticio y personas que viven en municipios donde no hay sucursales bancarias.

Pero el aumento de los préstamos también trae una preocupación para el sistema financiero: la morosidad. De acuerdo con SoFi Tech Solutions, en varios segmentos los indicadores de cartera vencida han superado el 10% y 15%, mientras factores como la volatilidad de los ingresos y el uso simultáneo de varias plataformas pueden llevar a los usuarios a acumular diferentes obligaciones.

Para conocer cómo está cambiando este mercado y qué están haciendo las fintech para evaluar la capacidad de pago y recuperar las deudas, Enter.co habló con Eduardo Azuara, principal de estrategia y ventas para México y Colombia en SoFi Tech Solutions. El ejecutivo explicó el crecimiento del crédito digital, los nuevos modelos de evaluación basados en datos e inteligencia artificial y la transformación de la cobranza hacia canales digitales.

Crédito digital y nuevos usuarios

¿Qué tan rápido está creciendo el crédito digital en Colombia y qué cifras permiten dimensionar este mercado?

El crédito digital se ha consolidado como uno de los principales segmentos de innovación financiera en Colombia. Actualmente administra activos superiores a $26 billones de pesos y, durante 2024, las colocaciones crecieron alrededor de 48%, superando los $12 billones en desembolsos acumulados.

Además, entre 80 y 97 fintech están dedicadas exclusivamente al financiamiento digital. El ecosistema también acumula más de 20 millones de desembolsos o solicitudes aprobadas en los últimos años, un volumen que rivaliza con la banca tradicional en créditos de consumo de bajo monto.

¿Qué tipo de crédito está teniendo mayor demanda entre los colombianos?

Los productos con mayor demanda son los créditos de consumo de bajo monto o libre inversión, con préstamos de entre $100.000 y $2 millones de pesos destinados a contingencias, liquidez diaria o compras inmediatas.

También están los modelos BNPL, que permiten comprar ahora y pagar después, y los nanocréditos para mipymes, comercios informales e independientes.

¿Qué perfiles de usuarios están llegando a estos productos?

Entre los principales usuarios están los trabajadores informales e independientes que no tienen certificación laboral ni desprendibles de pago. También jóvenes y personas subbancarizadas sin historial crediticio previo en centrales de riesgo.

A esto se suma la población de municipios sin sucursales bancarias físicas, que puede acceder a estos servicios directamente desde su teléfono móvil.

¿Cómo se mide la capacidad de pago?

Más allá de la velocidad de aprobación, ¿cómo están evaluando las fintech la capacidad real de pago de una persona?

Las entidades están complementando las centrales de riesgo tradicionales con modelos de scoring alternativo apoyados en inteligencia artificial. Estos sistemas analizan datos de comportamiento, como los movimientos de dinero en billeteras digitales y los patrones de uso en transferencias y servicios como Transfiya o PSE.

También pueden analizar variables relacionadas con el comportamiento digital, entre ellas la puntualidad en el pago de servicios públicos, las recargas móviles, la navegación en las aplicaciones y los hábitos de gasto.

Otra herramienta son los límites progresivos. El usuario puede comenzar con un cupo reducido y acceder a montos superiores después de demostrar disciplina en sus pagos.

El problema de la morosidad

Cuando aumenta el número de créditos digitales, también puede crecer la cartera en mora. ¿Qué comportamiento están observando en Colombia?

El crecimiento del crédito digital en un entorno macroeconómico retador ha elevado los niveles de cartera vencida. En varios segmentos, los indicadores de morosidad se encuentran por encima del 10% y 15%, según SoFi Tech Solutions.

Una de las principales causas es la volatilidad de los ingresos. La alta informalidad hace que algunas personas tengan variaciones importantes en sus ingresos mensuales, lo que dificulta mantener la puntualidad en los pagos.

También existe un problema de sobreendeudamiento multifirma. Un usuario puede adquirir pequeños créditos de manera simultánea en tres o cuatro plataformas fintech.

La inteligencia artificial entra en la cobranza

¿Cómo está cambiando la cobranza de deudas con inteligencia artificial y canales digitales?

La gestión de cobranza está pasando de las llamadas telefónicas hacia sistemas inteligentes de interacción omnicanal. Los modelos de aprendizaje automático clasifican diariamente a los usuarios según su probabilidad de pago y determinan cuál puede ser el mejor canal para contactarlos, entre ellos WhatsApp, SMS, correo electrónico o voz sintética.

También se utilizan voicebots y agentes de inteligencia artificial que pueden ofrecer acuerdos de pago, condonación de intereses o refinanciaciones personalizadas durante las 24 horas del día.

¿Qué resultados han conseguido estas herramientas frente a los métodos tradicionales?

Los resultados documentados por SoFi Tech Solutions muestran aumentos de entre 15% y 35% en la recuperación de cartera durante las primeras etapas de mora, entre uno y 60 días.

En costos operativos, la reducción puede llegar hasta entre 40% y 60% al disminuir la dependencia de call centers masivos y automatizar el contacto inicial. Además, el ciclo de negociación puede reducirse de días a minutos desde el primer recordatorio automático.