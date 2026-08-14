¿Por qué es tan difícil cobrar una deuda en Colombia? Así está cambiando la cobranza con inteligencia artificial

Cobrar una deuda sigue siendo uno de los procesos más complejos para las empresas en Colombia; no importa si se trata de una entidad financiera, una empresa de telecomunicaciones, una aseguradora o un comercio que vende a crédito: cuando los pagos dejan de llegar, recuperar ese dinero suele convertirse en una tarea lenta, costosa y, en muchos casos, poco eficiente.

Durante años, la gestión de cartera se apoyó en hojas de cálculo, llamadas telefónicas, correos electrónicos y procesos legales que podían tardar meses o incluso años. Esa metodología no solo incrementa los costos operativos, sino que también reduce las probabilidades de recuperar el dinero, especialmente cuando el seguimiento de cada caso depende de tareas manuales.

La necesidad de modernizar estos procesos está impulsando un mercado que crece rápidamente en América Latina. De acuerdo con la consultora Straits Research, el mercado de software para recuperación de deudas en la región pasará de 82 millones de dólares en 2025 a cerca de 185 millones en 2033, impulsado por una tasa de crecimiento anual del 9,4 %.

El crecimiento responde a una realidad que enfrentan miles de empresas. Cuando una obligación permanece vencida durante mucho tiempo, el costo de recuperarla aumenta y, en algunos casos, las compañías terminan vendiendo esas cuentas con descuentos que pueden representar pérdidas de hasta el 90 % de su valor.

Te puede interesar: ¿Qué puede hacer la IA por la cartera vencida? Foro en Bogotá abre inscripciones

Frente a esa situación, la inteligencia artificial empieza a ocupar un espacio que hasta hace pocos años parecía reservado para otras áreas del negocio. Hoy existen plataformas capaces de analizar grandes volúmenes de información, priorizar automáticamente los casos con mayor probabilidad de recuperación, enviar comunicaciones personalizadas y ofrecer seguimiento en tiempo real a cada proceso.

La automatización también está llegando al ámbito jurídico. Algunas soluciones preparan documentos legales, organizan expedientes digitales y facilitan el seguimiento de las actuaciones cuando una deuda requiere pasar a instancias judiciales. Esto reduce tiempos administrativos y disminuye errores que normalmente aparecen cuando la información debe trasladarse entre diferentes sistemas.

Una de las empresas que trabaja en este campo es Aestro. La startup desarrolló una plataforma que reúne en un solo sistema la administración del portafolio de deudas, las comunicaciones con los deudores y el apoyo a las etapas legales cuando estas son necesarias. La compañía utiliza inteligencia artificial para automatizar tareas que tradicionalmente requerían intervención manual y seguimiento en diferentes aplicaciones.

Según la empresa, este modelo permite que los equipos de cobranza dediquen menos tiempo a tareas operativas y más al análisis de cada caso. Además, la plataforma ofrece información actualizada sobre el comportamiento de la cartera para facilitar la toma de decisiones.

La tecnología también está modificando la relación entre acreedores y deudores. En lugar de depender únicamente de llamadas insistentes o correos masivos, las nuevas herramientas permiten establecer estrategias de contacto más organizadas, hacer seguimiento a los acuerdos de pago y centralizar toda la información de cada cliente.

La cartera vencida seguirá siendo un desafío para las empresas mientras existan factores económicos que afecten la capacidad de pago de personas y organizaciones. Sin embargo, la incorporación de inteligencia artificial y automatización está cambiando la forma en que se gestionan estos procesos.

El crecimiento de este mercado en América Latina y la aparición de soluciones como Aestro reflejan que un sector que durante décadas evolucionó muy poco empieza a adoptar herramientas digitales para hacer más eficiente la recuperación de cartera.