¿Qué puede hacer la IA por la cartera vencida? Foro en Bogotá abre inscripciones

La inteligencia artificial está entrando en áreas del sector financiero que durante años funcionaron con procesos tradicionales. Una de ellas es la recuperación de cartera, una actividad que cobra mayor relevancia a medida que crece el crédito digital y aumentan los desafíos relacionados con las obligaciones vencidas.

¿Qué puede aportar la IA a la cobranza? ¿Cómo pueden aprovecharse los datos para mejorar las decisiones? ¿Es posible hacer más eficientes los procesos de recuperación? Estas y otras preguntas estarán en el centro del evento “El futuro de la recuperación de cartera en la era de la IA”, programado para el próximo 25 de agosto en Bogotá.

¿Por qué hablar de inteligencia artificial y recuperación de cartera?

El aumento de la cartera vencida puede tener consecuencias para las entidades financieras, debido a su impacto en la rentabilidad y la liquidez. También puede afectar su capacidad para continuar ampliando el acceso al crédito.

Ante esta situación, el encuentro propone discutir qué alternativas están utilizando las organizaciones del sector. ¿Puede la automatización ayudar a mejorar los procesos de cobranza? ¿Qué información debería tener mayor peso al momento de tomar decisiones? ¿Qué resultados pueden obtenerse cuando los datos se incorporan a las estrategias de recuperación?

La conversación también abordará la recuperación judicial. ¿Puede este mecanismo convertirse en un canal más eficiente y escalable? ¿Cómo pueden los indicadores y la tecnología ayudar a evaluar su desempeño?

¿Qué encontrarán los asistentes?

La agenda contempla un panel dedicado al futuro de la recuperación de cartera en la era de la inteligencia artificial. Allí se abordará el papel de la IA, la automatización, el uso estratégico de los datos y la evolución de la recuperación judicial.

¿Los asistentes podrán participar directamente? El evento tendrá un espacio de preguntas abiertas para el panel, además de una jornada de networking y cóctel.

La convocatoria está dirigida a directores y líderes de cartera, cobranza, crédito y riesgo de bancos, cooperativas y fintechs. Esto permitirá reunir en un mismo espacio a profesionales que trabajan directamente en la gestión de las obligaciones y en los procesos relacionados con el crédito.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La cita será el martes 25 de agosto, entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m., en Kapital House, ubicado en la calle 70 #8-19, en Chapinero, Bogotá.

¿Por qué es importante conocer estos datos? La inscripción requiere aprobación del anfitrión y los cupos son limitados, por lo que las personas interesadas deben solicitar su participación con anticipación.

¿Quiénes pueden participar y cómo inscribirse?

¿Está abierto para cualquier público? La convocatoria está dirigida específicamente a profesionales con responsabilidades en las áreas de cartera, cobranza, crédito y riesgo de cooperativas, bancos y fintechs.

Para participar es necesario realizar la inscripción y esperar la aprobación correspondiente. ¿Qué más incluye la jornada? Además del panel y las preguntas abiertas, los asistentes tendrán un espacio para establecer contactos con otros profesionales del sector.

El evento es patrocinado por AESTRO y cuenta con ENTER.co como media partner. La jornada pondrá sobre la mesa una discusión que apunta a uno de los retos actuales de las entidades que otorgan crédito: encontrar nuevas herramientas para gestionar la cartera vencida y medir mejor los resultados de sus procesos de recuperación.