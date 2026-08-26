La automatización que está reviviendo las carteras castigadas en Colombia

Durante los últimos tres años, la industria crediticia en Colombia operó atrapada en un callejón sin salida: la cobranza telefónica tradicional colapsó por la barrera de Truecaller y la Ley “Dejen de Fregar”, mientras que la vía judicial permanecía vetada para la baja cuantía debido a sus altísimos costos fijos de investigación y representación legal.

Sin embargo, donde la cobranza convencional quebró, una nueva ola de innovación tecnológica está reescribiendo las reglas del juego.

La convergencia entre inteligencia artificial, automatización robótica de procesos (RPA) y la digitalización de la rama judicial dio origen a la judicialización automatizada. Esta disciplina no solo elimina el costo operativo del proceso ejecutivo, sino que devuelve la consecuencia jurídica a los créditos de bajo monto.

¿Cómo funciona la tecnología que está logrando recuperar carteras que las entidades financieras daban por perdidas?

1. El tridente de la justicia digital en Colombia

La transformación no ocurrió por casualidad; se construyó sobre tres pilares normativos y tecnológicos que hoy permiten tramitar procesos judiciales a escala de software. En primer lugar, los Pagarés Electrónicos Desmaterializados (Ley 527 de 1999) permitieron que las fintechs ya no acumulen títulos valores físicos en carpetas, respaldándolos digitalmente con trazabilidad de huella o OTP para adjuntarlos masivamente en demandas ejecutivas.

En segundo lugar, la Justicia Digital Permanente (Ley 2213 de 2022) habilitó la radicación de demandas, emisión de autos y notificaciones por medios electrónicos de forma remota, eliminando los desplazamientos físicos. Por último, los Algoritmos de Scoring de Embargabilidad utilizan analítica predictiva y cruces inteligentes de datos para determinar la capacidad real de recaudo de un deudor antes de iniciar cualquier trámite judicial.

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Por otro lado, la entrada de la Justicia Digital Permanente (Ley 2213 de 2022): La radicación de demandas, la emisión de autos y las notificaciones por mensaje de datos (correo o SMS) se gestionan de forma remota, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos a los juzgados.

Además los Algoritmos de Scoring de Embargabilidad: Mediante cruces inteligentes de datos y analítica predictiva, la tecnología determina la capacidad real de recaudo de un deudor (cotizaciones en PILA, cuentas activas en neobancos o banca tradicional, inmuebles o vehículos) antes de gastar un solo peso en el juzgado.

2. La matemática de la automatización: Reducir costos en un 90%

La gran disrupción de plataformas de LegalTech como Aestro no es demandar, sino demandar a costo marginal cero de escala.

Al automatizar la investigación patrimonial, la generación de la demanda, la subsanación de requisitos por juzgado y el seguimiento de actuaciones mediante bots, la estructura de costos se transforma radicalmente. A diferencia del proceso judicial tradicional —donde el filtro es manual, la redacción toma horas y el costo operativo oscila entre $1.000.000 y $2.000.000 COP haciéndolo inviable para créditos menores a $5.000.000 COP—, la judicialización automatizada de Aestro realiza el filtro de embargabilidad al instante y genera demandas masivas en minutos por una fracción mínima del capital, resultando altamente rentable incluso desde $600.000 COP.

La baja judicialización de la cartera castigada no solo afecta a las Fintech, también a bancos grandes y medianos, cooperativas e instituciones financieras. Para los bancos, usualmente no resulta justificable judicializar deudas por debajo de $15 millones de pesos, por lo que, al estar la cartera castigada, la opción tradicional suele ser simplemente venderla con grandes niveles de descuento.

Esta reducción drástica de costos permite que demandar un microcrédito de $600.000 o $1.200.000 COP deje de ser un costo perdido y se convierta en una operación con retorno positivo sobre la inversión (ROI).

3. El “Efecto Embargo”: Invertir la ecuación de la contactabilidad

El cambio más profundo que introduce la automatización legal no es de infraestructura, sino de psicología conductual.

En el modelo antiguo, el acreedor perseguía al deudor a través de llamadas que eran bloqueadas en Truecaller o ignoradas en WhatsApp. En el modelo automatizado de Aestro, la dinámica se invierte por completo: la tecnología radica la demanda y se decreta una medida cautelar (como el embargo de cuentas en Nequi o de nómina). Ante este escenario, es el deudor quien busca activamente al acreedor para negociar y congelar la medida.

Cuando un deudor encuentra bloqueada su cuenta de Nequi, Daviplata o su cuenta de nómina por orden de un juzgado civil, la tasa de contactabilidad pasa instantáneamente al 100%. Ya no es la entidad la que ruega por una llamada; es el usuario quien se comunica proactivamente para acordar un plan de pagos y solicitar el levantamiento de la medida cautelar.

El nuevo estándar de la cobranza en Colombia

La ola de liquidaciones fintech entre 2023 y 2026 dejó una enseñanza definitiva: la inclusión financiera no es sostenible si no va acompañada de infraestructura efectiva para la recuperación de cartera.

Las herramientas de cobranza persuasiva por voz se quedaron en el siglo pasado. En el ecosistema actual, los originadores de crédito —desde neobancos y fintechs hasta cooperativas y grandes retailers— están entendiendo que la tecnología jurídica no es el último recurso de la desesperación, sino el motor operativo más eficiente para proteger la salud del balance.

La justicia automatizada no busca saturar los juzgados, sino restaurar el equilibrio del mercado: demostrarle al consumidor que en el crédito digital, al igual que en la banca tradicional, cumplir los compromisos vuelve a ser la única alternativa razonable.