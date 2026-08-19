Prestar $1 millón puede terminar costando $2 millones: así se rompió el modelo de cobranza

Imagine la escena habitual en el ecosistema financiero actual: un usuario solicita un microcrédito digital de $1.500.000 COP a través de una aplicación móvil, efectúa los dos primeros pagos con normalidad y, de manera intempestiva, entra en mora. Tras ver que las llamadas del equipo de cobranza son filtradas por aplicaciones anti-spam y los mensajes de e-mail quedan sin respuesta, la entidad financiera decide evaluar las vías legales correspondientes para recuperar el capital prestado.

Sin embargo, al momento de proyectar el proceso, el área jurídica se enfrenta a una realidad abrumadora. Financiar una investigación patrimonial (o investigación de bienes) manual para rastrear vehículos, inmuebles o contratos laborales formales, contratar representación legal, asumir notificaciones físicas y realizar el seguimiento procesal durante 18 o 24 meses costará, en el escenario más optimista, cerca de $2.000.000 COP. Frente a estos números, la junta directiva toma la decisión matemáticamente inevitable de castigar la cartera y dar el dinero por perdido.

Esta disparidad entre el monto adeudado y el costo de su cobro coactivo, multiplicada por miles de operaciones en los últimos años, ha dejado al descubierto la principal vulnerabilidad del crédito de consumo en Colombia: judicializar la baja cuantía mediante canales tradicionales representa un verdadero contrasentido financiero que los deudores rápidamente aprendieron a capitalizar.

1. La encrucijada financiera del Proceso Ejecutivo tradicional

En la arquitectura jurídica colombiana, la recuperación coactiva de una obligación exige tramitar un Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía. Aunque el marco legal fue diseñado para proteger los derechos del acreedor, las exigencias operativas y logísticas de su ejecución práctica erosionan por completo el margen de retorno. Para la franja de créditos con montos promedio entre $500.000 y $5.000.000 COP —segmento donde se concentra la mayor parte de las fintechs, microfinancieras y firmas de comercio electrónico—, los costos fijos de la vía judicial superan con frecuencia el capital prestado, dejando la vía legal reservada exclusivamente para carteras comerciales, hipotecarias o de vehículos.

Concepto del Gasto Procesal Estimación de Costo / Tiempo Investigación de Bienes / Rastreos PILA $ 200.000 – $ 300.000 COP Honorarios Profesionales de Apoderado $ 800.000 – $1.500.000 COP Gastos Notificaciones y Administrativos $ 200.000 – $ 400.000 COP Duración Estimada del Proceso en Juzgado 18 a 36 meses COSTO TOTAL PROMEDIO DE RECUPERACIÓN > $1.500.000 COP (ROI Negativo)

Como lo demuestran estas cifras, iniciar un cobro judicial por vías convencionales para obligaciones de baja cuantía constituye un ejercicio económicamente inviable, dejando desprotegida a la industria frente a los altos índices de morosidad.

2. La ineficiencia en la localización y rastreo de bienes

Previo a la presentación de cualquier demanda, las áreas jurídicas enfrentan el desafío crítico del rastreo patrimonial. Iniciar acciones legales contra un deudor sin solvencia o activos identificables deriva inevitablemente en gastos procesales no recuperables y expedientes archivados por ausencia de bienes embargables.

En el esquema tradicional, esta fase previa presenta severas fallas operativas:

Fragmentación en la búsqueda de información: Las organizaciones deben consultar manualmente bases dispersas como el RUNT, instrumentos públicos, la PILA y cámaras de comercio, proceso que ralentiza el análisis y eleva los costos operativos.

Las organizaciones deben consultar manualmente bases dispersas como el RUNT, instrumentos públicos, la PILA y cámaras de comercio, proceso que ralentiza el análisis y eleva los costos operativos. El impacto de la informalidad laboral: Debido a la alta rotación e informalidad en el segmento subprime, destinar presupuestos significativos a investigaciones externas que frecuentemente arrojan resultados negativos afecta el flujo de caja institucional.

Debido a la alta rotación e informalidad en el segmento subprime, destinar presupuestos significativos a investigaciones externas que frecuentemente arrojan resultados negativos afecta el flujo de caja institucional. Ausencia de modelos analíticos de embargabilidad: Al carecer de herramientas de priorización predictiva, las entidades judicializan casos inembargables mientras descuidan obligaciones con verdadero potencial de recaudo.

3. La consolidación del riesgo moral en el comportamiento del consumidor

Cuando los mecanismos de cobro pierden efectividad por sus altos costos y falta de trazabilidad, el mercado experimenta una distorsión estructural conocida como riesgo moral (Moral Hazard). A través de comunidades digitales y el intercambio de experiencias, los usuarios comprendieron que las estrategias tradicionales de cobro persuasivo resultan inofensivas frente a la falta de ejecuciones judiciales en bajas cuantías.

Esta percepción transformó progresivamente los patrones de cumplimiento, pasando del impago involuntario motivado por crisis económicas al incumplimiento estratégico. Al asimilar que la probabilidad de afrontar un embargo por un crédito de bajo monto era casi nula, el incentivo para honrar las obligaciones crediticias disminuyó notablemente.

4.La devaluación sustancial de los portafolios castigados

Ante las barreras para efectuar la gestión judicial y los limitados resultados del cobro telefónico, las entidades crediticias acudían a la venta de cartera en el mercado secundario. No obstante, las firmas compradoras y fondos de inversión adaptaron sus valoraciones al contrastar los mismos cuellos de botella operativos.

Mientras que en 2019 los portafolios vencidos de consumo alcanzaban precios de transacción de entre el 8% y el 15% de su valor nominal, en la actualidad dichas valoraciones han caído a niveles de entre el 1% y el 3%. Esta depreciación responde a la dificultad persistente para gestionar expedientes sin trazabilidad ni herramientas de recuperación automatizadas.

Transformación digital y el futuro de la cobranza judicial

El análisis de la cartera crediticia en Colombia evidencia que el verdadero desafío de la industria no radica únicamente en la colocación de productos ni en la persuasión comercial, sino en la ausencia de consecuencias ante el incumplimiento. Sin el respaldo de una vía judicial eficiente, los procesos de negociación pierden su fuerza disuasoria.

El reto central para las entidades financieras consiste ahora en integrar modelos de automatización en la investigación patrimonial y en el trámite de cobros para restablecer la viabilidad económica en la recuperación de la baja cuantía.