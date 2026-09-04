TCL P80 Ultra llega con 3.200 nits, batería de 5.800 mAh y cámara con zoom 3x

Hasta 3.200 nits de brillo, una pantalla AMOLED de 1.5K y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles son algunas de las características con las que TCL presenta el P80 Ultra, un celular que combina fotografía, rendimiento y funciones de inteligencia artificial con la tecnología NXTPAPER, una de las principales apuestas de la marca para mejorar la experiencia de visualización.

El equipo incorpora un panel AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz. Su brillo máximo de hasta 3.200 nits está diseñado para facilitar la lectura y visualización de contenidos en exteriores, incluso bajo condiciones de alta luminosidad.

A esta configuración se suma NXTPAPER, tecnología que TCL utiliza para reducir reflejos y ofrecer una experiencia visual más cercana a la lectura sobre papel. El sistema permite cambiar entre los modos Papel y Tinta Máxima e incorpora funciones como reducción de luz azul a nivel de hardware, atenuación sin parpadeos y ajuste de la temperatura de color según el momento del día.

La fotografía ocupa otro de los lugares centrales en la propuesta. El P80 Ultra cuenta con una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.88 y estabilización OIS + EIS. La acompaña un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3x y hasta 6x de zoom sin pérdida.

El sistema fotográfico también incluye una cámara ultra gran angular de 8 MP con enfoque automático y una frontal de 32 MP. Entre las herramientas disponibles aparecen captura de movimiento mediante inteligencia artificial, filtros MuseFilm y controles para modificar la paleta de color.

Rendimiento, batería y funciones de inteligencia artificial

Para el procesamiento, TCL incorpora el MediaTek Dimensity 7400, un chip de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros. El dispositivo ofrece hasta 512 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, con posibilidad de ampliarla mediante memoria virtual hasta 16 GB adicionales.

La batería tiene una capacidad de 5.800 mAh y admite carga rápida de 45 W. El sistema de gestión energética también puede ajustar la frecuencia de actualización y mantener determinadas aplicaciones en suspensión para reducir el consumo.

El P80 Ultra cuenta además con certificación IP68 frente al agua y el polvo, altavoces estéreo duales con sonido DTS y una antena envolvente de 360 grados.

En inteligencia artificial, TCL integra herramientas como traducción en tiempo real y una función que permite realizar consultas mediante un gesto. También incorpora Google Gemini y Rodea para buscar, que permite seleccionar elementos directamente desde la pantalla para obtener información sin cambiar de aplicación.

El P80 Ultra estará disponible en los colores Dorado Solar, Azul Medianoche y Burdeos. La propuesta se completa con un diseño delgado y ligero desarrollado junto al especialista en materiales Chris Lefteri.