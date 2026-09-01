POCO F9 Ultra llega a Colombia: 185 FPS, batería de 8.050 mAh y precio

POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro ya están disponibles en Colombia desde este 1 de septiembre, con precios de lanzamiento de $3.799.900 y $3.099.900, respectivamente. La nueva generación de la Serie F llega con una apuesta especialmente fuerte por el rendimiento para videojuegos, aunque la marca también introduce mejoras importantes en cámaras, pantalla, autonomía y sonido.

El modelo más potente de la familia, POCO F9 Ultra, incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 y registra una puntuación de 4.165.108 en AnTuTu, según las cifras entregadas por la compañía. A esto se suma el chip dedicado VisionBoost D8, que permite alcanzar hasta 185 FPS mediante Smart Frame Rate y mejorar el procesamiento de imágenes con AI Super Resolution.

Los dos celulares incorporan WildBoost Engine, muestreo táctil de hasta 4.800 Hz y el sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop. La combinación busca mantener la respuesta y estabilidad durante partidas exigentes. El F9 Ultra, además, puede configurarse con hasta 1 TB de almacenamiento.

La pantalla también ocupa un lugar importante en la nueva generación. El F9 Ultra tiene un panel HyperRGB AMOLED de 6,9 pulgadas, mientras que el F9 Pro cuenta con uno de 6,59 pulgadas. Ambos alcanzan una frecuencia de actualización de hasta 185 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits, mientras que el contenido HDR puede llegar hasta 10.000 nits.

Una batería pensada para largas jornadas

La diferencia entre ambos modelos también aparece en la autonomía. El POCO F9 Ultra incorpora una batería de 8.050 mAh, la mayor de la Serie F, construida con tecnología de silicio-carbono. El fabricante asegura que puede ofrecer hasta dos días de autonomía.

El F9 Pro utiliza una batería de 6.330 mAh. Los dos equipos admiten carga HyperCharge de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. También permiten compartir energía con otros dispositivos mediante carga inversa.

En fotografía, POCO estrena su primer sistema de cámara principal de 200 megapíxeles. Los dos modelos cuentan con estabilización óptica de imagen y un modo dedicado de 200 MP.

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El F9 Ultra añade un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 5x, zoom sin pérdida de 10x y AI Ultra Zoom de hasta 20x. El F9 Pro, por su parte, incorpora una cámara telefoto flotante de 50 MP con aumento de 2,5x y capacidad para enfocar objetos desde 10 centímetros.

La colaboración con Bose también continúa en esta generación. El F9 Ultra combina dos altavoces estéreo con un subwoofer independiente para ofrecer sonido de 2.1 canales. El F9 Pro utiliza altavoces estéreo simétricos. Ambos incluyen perfiles de sonido Dynamic, Balanced y Game audio, este último pensado para facilitar la identificación de sonidos durante las partidas.

En Colombia, la Serie F9 puede adquirirse desde el 1 de septiembre a través de mi.com/co. El POCO F9 Pro parte de $3.099.900 y el POCO F9 Ultra de $3.799.900.

Como parte del periodo de primeras ventas, que se extiende hasta el 30 de septiembre, ambos modelos incluyen unos Redmi Headphones Neo y un Xiaomi Sound Outdoor como obsequio.