Vivo X500 Pro Max apostaría por un anillo giratorio para su cámara

Una nueva filtración revela el posible diseño del vivo X500 Pro Max, cuyo sistema fotográfico estaría rodeado por un anillo giratorio. Una fotografía y un video muestran este mecanismo alrededor de un enorme módulo circular de cámaras, aunque todavía se desconoce cuál sería exactamente su función.

Las imágenes dejan ver marcas y números en el lateral del anillo que podrían corresponder a ajustes como el ISO. De funcionar como un control manual, permitiría cambiar determinados parámetros directamente desde el módulo de cámaras, sin tener que buscar cada opción en la pantalla. vivo no ha confirmado qué funciones tendrá este mecanismo.

Así sería el anillo giratorio del vivo X500 Pro Max

El módulo circular ocuparía prácticamente todo el ancho del celular y sobresaldría de manera considerable del cuerpo. Su tamaño, junto con el anillo que lo rodea, haría que las cámaras dominaran el diseño de la parte trasera.

Si el anillo permite controlar parámetros fotográficos, sería posible hacer ajustes sin depender constantemente de la pantalla. Cambiar el ISO, la exposición o el enfoque desde el propio módulo podría agilizar una captura cuando la luz cambia o cuando se necesita modificar una configuración sin apartar la atención del encuadre.

Su funcionamiento todavía es una incógnita. Las imágenes no permiten establecer qué parámetro controlará ni confirmar que el mecanismo llegará a la versión comercial.

Una cámara de 200 MP para el teleobjetivo

El sistema fotográfico tendría tres cámaras. La principal utilizaría un sensor Sony de 50 megapíxeles y formato de 1/1,28 pulgadas con tecnología LOFIC, mientras el ultra gran angular tendría 50 megapíxeles y pertenecería a la familia Sony IMX8.

Para el teleobjetivo, vivo ha confirmado un sensor Samsung HP0 de 200 megapíxeles y formato de 1/1,4 pulgadas. Esta cámara está destinada a fotografiar sujetos que se encuentran a mayor distancia, como una persona sobre un escenario, un edificio o un detalle al que no es posible acercarse físicamente. Todavía falta conocer la distancia focal y el zoom óptico para determinar su alcance.

La cámara principal también contará con una estabilización de 3°, diseñada para reducir el movimiento al disparar. vivo asegura que el sistema permitirá realizar exposiciones de varios segundos sin trípode. Esto podría facilitar fotografías nocturnas o escenas con poca luz cuando no se tiene una superficie estable para apoyar el celular.

Pantalla de 6,85 pulgadas y lanzamiento en septiembre

El modelo Pro Max tendrá una pantalla de 6,85 pulgadas con resolución 2K y panel BOE Q11, una característica confirmada por Han Boxiao, gerente de producto de vivo. La compañía asegura que el nuevo panel mejora la uniformidad del color y del brillo, además de reducir el desenfoque durante el desplazamiento. Los cambios se notarían al revisar fotografías y videos o al desplazarse rápidamente por páginas y aplicaciones.

El celular también incorporará un nuevo procesador MediaTek fabricado en 2 nm. Las filtraciones lo relacionan con la próxima familia Dimensity 9600, pero ese nombre todavía no ha sido anunciado oficialmente. Habrá que esperar a las pruebas del equipo para conocer diferencias concretas en velocidad, consumo de batería y procesamiento de fotografías.

La presentación de la familia X500 está prevista para septiembre en China. Estará integrada por los X500, X500 Pro y X500 Pro Max. Una versión Ultra podría incorporarse posteriormente, aunque su llegada todavía no está confirmada.

Tampoco está claro cuáles de estos modelos saldrán de China. Queda por conocer cómo funcionará el anillo del vivo X500 Pro Max y si la compañía lo utilizará para trasladar algunos controles fotográficos de la pantalla al módulo de cámaras.

Imagen: H2 Tech (TikTok) / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)