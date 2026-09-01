POCO X8 y X8 Power: especificaciones confirmadas y presentación

POCO presentará próximamente en India el POCO X8 y el POCO X8 Power. Antes de ese evento, la marca reveló varias características de los dos celulares, que destacan por incorporar baterías de hasta 10.000 mAh y sistemas de carga rápida de hasta 100 W.

La autonomía destaca en esta generación. Las capacidades anunciadas superan ampliamente los 5.000 mAh habituales en muchos celulares y pueden resultar especialmente útiles para quienes pasan varias horas lejos de un cargador, utilizan navegación GPS, reproducen video o juegan durante periodos prolongados.

POCO X8 y X8 Power tendrán baterías de hasta 10.000 mAh

El POCO X8 incorporará una batería de 9.000 mAh con carga rápida por cable de 67 W y carga inversa de 22,5 W. Esta última función permitirá suministrar energía a otros dispositivos compatibles, como audífonos o incluso otro teléfono, mediante una conexión por cable.

En el X8 Power, la capacidad aumentará a 10.000 mAh y la potencia de carga llegará a 100 W. La diferencia puede ser relevante para quienes priorizan pasar más tiempo lejos de una toma de corriente, aunque la autonomía real dependerá del brillo de la pantalla, las aplicaciones, la conectividad y otros factores de uso.

Una batería de ese tamaño también pone el foco en el peso y el grosor. Una mayor capacidad puede reducir la frecuencia de las recargas, pero las dimensiones finales serán importantes para determinar cómo influye en la comodidad al sostener o transportar el equipo durante el día.

Pantalla AMOLED de 120 Hz y resistencia IP69K

Más allá de la autonomía, el X8 contará con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1.5K, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo máximo anunciado de 3.500 nits. Los 120 Hz permiten movimientos más fluidos al desplazarse por la interfaz y también pueden aprovecharse en juegos compatibles.

Gorilla Glass Victus 2 protegerá el panel, mientras que las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K ofrecen distintos niveles de resistencia frente al polvo y al agua. Esta protección puede resultar útil ante accidentes cotidianos y determinadas condiciones adversas, aunque no significa que el celular esté diseñado para utilizarse deliberadamente bajo el agua.

A estas características se suma un sistema de doble altavoz estéreo. Otros componentes importantes permanecen pendientes de confirmación, por lo que la presentación permitirá conocer con mayor precisión las diferencias entre ambos modelos más allá de la batería y la velocidad de carga.

Su posible relación con los Redmi Note 17 Pro

Fuera de las especificaciones anunciadas oficialmente, las filtraciones apuntan a que los dos celulares podrían estar basados en modelos recientes de Redmi. El X8 sería una versión del Redmi Note 17 Pro, mientras que el X8 Power tendría como referencia el Redmi Note 17 Pro Max.

Esta relación no ha sido confirmada por POCO. Incluso si comparten parte del hardware, podrían existir diferencias en componentes o configuraciones destinadas al mercado indio, por lo que todavía no es posible asumir que tendrán especificaciones idénticas.

Los precios tampoco se conocen. La presentación del POCO X8 y X8 Power está programada para el 4 de septiembre a las 12:00 del mediodía, hora de India, según informó la marca en su cuenta oficial de POCO India. Ese día se conocerán los valores y las especificaciones pendientes de ambos equipos.

Imagen: POCO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)