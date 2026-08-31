Galaxy S27 Ultra: nuevo teleobjetivo 4x con sensor más grande

El Galaxy S27 Ultra podría estrenar uno de los mayores cambios en las cámaras de la serie de Samsung. Una filtración señala que la compañía prueba un teleobjetivo con zoom óptico 4x y un sensor de mayores dimensiones. La modificación reduciría el número de cámaras destinadas al zoom para concentrar esta función en un componente capaz de captar más luz.

Qué dice la filtración sobre el nuevo teleobjetivo 4x

De acuerdo con el informante @phonefuturist, la compañía evalúa un teleobjetivo 4x equipado con un sensor de 1/1,9 pulgadas. La decisión dependería de si esta alternativa ofrece una mejora suficiente frente al sistema utilizado en la generación actual.

🚨 EXCLUSIVE | Galaxy S27 Camera Strategy Samsung is reportedly testing a shared telephoto strategy across the S27 lineup. The Galaxy S27 and S27+ are said to use the same 3x telephoto system as the S27 Pro, while sharing their main and ultrawide camera hardware with the Ultra.… — Schrödinger (@phonefuturist) August 31, 2026

Los ajustes también alcanzarían a los demás integrantes de la familia. Según la misma fuente, el Galaxy S27 y el S27+ utilizarían el teleobjetivo 3x del S27 Pro, mientras que la cámara principal y el ultra gran angular compartirían hardware con el Ultra. Esto permitiría aprovechar componentes comunes en varios modelos.

Para el equipo más avanzado, la elección entre 4x y 5x dependería de la relación entre el costo del nuevo componente y la mejora obtenida en las fotografías. Si el salto no resulta suficientemente significativo, Samsung podría conservar el sistema 5x de la generación vigente.

Cinco prototipos estarían en evaluación. La fuente señala el 9 de septiembre como una fecha importante para decidir cuál avanzará hacia la versión definitiva.

Otros reportes planteaban conservar el periscopio 5x y retirar únicamente la cámara 3x. Las versiones contradictorias muestran que el diseño fotográfico todavía estaría en desarrollo y podría sufrir modificaciones durante los próximos meses.

Como referencia, el Galaxy S26 Ultra combina una cámara principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom 3x y un periscopio de 50 MP con zoom 5x. De prosperar el nuevo diseño, su sucesor eliminaría una de las dos cámaras dedicadas al zoom y utilizaría un teleobjetivo 4x como principal opción para los acercamientos ópticos.

Por qué un sensor más grande puede mejorar el zoom

Reducir el alcance de 5x a 4x no necesariamente supondría un retroceso en fotografía. El sensor de 1/1,9 pulgadas mencionado en la filtración sería más grande que el empleado en el periscopio del S26 Ultra y podría captar más luz, especialmente en escenas nocturnas o interiores.

El resultado no depende únicamente de sus dimensiones. La óptica, la apertura, la estabilización y el procesamiento de imagen también influyen en el nivel de detalle, el ruido y la nitidez. Por eso, conocer el tamaño del componente no permite determinar todavía si el nuevo sistema superará al de su antecesor.

Concentrar el zoom en una sola cámara también obligaría al software a cubrir parte de las distancias focales que antes correspondían a dos lentes diferentes. Un sensor de mayor tamaño podría ofrecer más margen para realizar recortes digitales, aunque habrá que conocer el hardware definitivo para establecer hasta dónde llegaría esa ventaja.

Galaxy S27 Ultra frente al zoom de Google y Apple

El Pixel 11 Pro XL utiliza un sensor de 1/1,93 pulgadas en su cámara telefoto, una medida cercana a las 1/1,9 pulgadas atribuidas al futuro equipo de la compañía surcoreana.

Apple también utiliza un zoom óptico 4x en el iPhone 17 Pro Max, aunque su sistema fotográfico tiene características diferentes. Comparar únicamente el nivel de aumento no permite anticipar cuál ofrecerá mejores resultados, pues el sensor, la óptica y el procesamiento también determinan la calidad de las fotografías.

Si se escoge esta alternativa, el cambio estaría menos relacionado con aumentar cifras y más con reorganizar el sistema fotográfico. Pasar de dos cámaras dedicadas al zoom a una sola modificaría una fórmula que los modelos Ultra han utilizado durante varias generaciones.

Entre los distintos prototipos y los reportes que apuntan a configuraciones diferentes, todavía no es posible saber si el zoom 4x llegará al modelo comercial. Si Samsung finalmente elige el sensor de 1/1,9 pulgadas, el verdadero salto dependerá de cómo aproveche ese hardware y no simplemente de pasar de 5x a 4x.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)