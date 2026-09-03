Vivo T5: batería de 7.200 mAh y resistencia IP69 para México

Una batería de 7.200 mAh es la principal apuesta del vivo T5 para quienes buscan pasar más tiempo lejos del cargador. El equipo combina esta capacidad con carga FlashCharge de 44 W, resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 e IP69 y funciones de inteligencia artificial integradas en OriginOS 6.

El vivo T5 incorpora una pantalla LCD de 6,75 pulgadas con resolución de 1570 × 720 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. El brillo en modo de alto brillo alcanza los 1.250 nits y cuenta con certificación de luz azul baja de TÜV Rheinland para favorecer una visualización más cómoda.

En rendimiento, utiliza la plataforma móvil Snapdragon 6s Gen 2 4G, fabricada en un proceso de 6 nanómetros y equipada con ocho núcleos. La configuración ofrece 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. También permite sumar hasta 8 GB mediante RAM extendida, aunque no dispone de una ranura para ampliar el almacenamiento.

Una batería diseñada para durar

La capacidad de 7.200 mAh permite alcanzar, según las cifras proporcionadas por Vivo, hasta 68 horas de reproducción de música, 45 horas de video y 14,5 horas de navegación. También incorpora carga inversa, una función que permite utilizar la batería para suministrar energía a otros dispositivos.

La carga del 1 % al 50 % puede tomar unos 43 minutos bajo las condiciones señaladas por la marca. Vivo también indica que la batería está diseñada para conservar su funcionamiento durante hasta seis años.

La resistencia forma parte de la propuesta. El vivo T5 cuenta con certificación IP68 e IP69 y mantiene la capacidad táctil cuando las manos están mojadas. Su estructura integral de amortiguación está diseñada para afrontar golpes y caídas, mientras que la tecnología AirSpring de la funda incluida refuerza las esquinas para absorber impactos.

En fotografía, el equipo incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles junto con un sensor de 2 megapíxeles para desenfoque. En la parte frontal integra una cámara de 32 megapíxeles. Entre sus modos aparecen fotografía nocturna, retrato, documentos, panorama, cámara lenta y fotografía bajo el agua.

La inteligencia artificial también ocupa un espacio importante en OriginOS 6. El sistema puede reescribir, resumir y ampliar notas, convertir grabaciones de audio en texto y generar subtítulos para reuniones, llamadas o videos. También incluye Movimiento mágico, una herramienta que permite cambiar la posición, tamaño o ángulo de un sujeto en una imagen y reconstruir el fondo mediante IA.

Otra función permite arrastrar fotografías, noticias o enlaces hacia Isla Origin para acceder al contenido sin cambiar de aplicación. Para juegos, el vivo T5 incluye un modo que optimiza el rendimiento y los controles, además de vibración 4D.

El equipo funciona con dos tarjetas nano SIM y conectividad 4G. También ofrece Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS, giroscopio y puerto infrarrojo. No incluye conectividad 5G ni NFC.