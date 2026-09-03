POCO F9 Ultra en Colombia: precio y batería de 8.050 mAh

El POCO F9 Ultra llega a Colombia con una batería de gran capacidad y hardware enfocado en el rendimiento. El celular integra una pantalla de alta frecuencia, un procesador de gama alta y carga rápida, elementos pensados para responder a actividades que demandan más recursos, como los juegos.

En fotografía incorpora tres cámaras traseras, incluido un teleobjetivo periscópico para realizar acercamientos. El equipo también cuenta con un chip dedicado al procesamiento gráfico, carga inalámbrica, Wi-Fi 7 y HyperOS 3 como sistema operativo.

Batería y pantalla para un uso intensivo

La autonomía dependerá de factores como el brillo, la conectividad, las aplicaciones utilizadas y el tiempo dedicado a actividades de mayor consumo. Pese a la capacidad de su batería, el cuerpo tiene un grosor de 8,74 mm y un peso de 235 gramos.

Al momento de recargarlo, HyperCharge admite 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. También puede suministrar energía a otros dispositivos compatibles mediante carga inversa de hasta 27 W con cable y 22,5 W inalámbrica.

En el frontal aparece un panel AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución de 2.608 × 1.200 píxeles y frecuencia de actualización máxima de 185 Hz. Esta característica puede ofrecer movimientos más fluidos en juegos compatibles, siempre que estos generen suficientes fotogramas para aprovecharla.

Durante las partidas, Game Turbo puede elevar el muestreo táctil instantáneo hasta 4.800 Hz para registrar determinados comandos con mayor rapidez. La pantalla admite Dolby Vision y HDR10+, ofrece un brillo HBM de 2.200 nits y alcanza un pico de 10.000 nits cuando se ilumina únicamente el 1 % de su superficie.

Rendimiento, cámaras y conectividad

Bajo el cuerpo se encuentra el Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado mediante un proceso de 3 nm. Junto al procesador trabaja el VisionBoost D8, un chip que puede aplicar simultáneamente superresolución, frecuencia de fotogramas inteligente y Game HDR en títulos compatibles.

Según la versión elegida, hay 12 GB o 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Estas tecnologías agilizan el acceso a los datos al ejecutar aplicaciones, transferir archivos pesados o mantener varios procesos abiertos.

Para las fotografías, el sensor principal ofrece 200 MP, apertura f/1.68 y estabilización óptica. Lo acompañan un teleobjetivo periscópico de 50 MP con distancia focal equivalente a 120 mm y OIS, además de un ultra gran angular de 50 MP. En la parte frontal hay una cámara de 32 MP.

Más allá de la resolución, el resultado fotográfico también depende de la óptica, la estabilización y el procesamiento de imagen. En video, las cámaras posteriores permiten grabar en 8K a 30 fps y en 4K hasta 60 fps.

La conectividad incluye NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y compatibilidad con eSIM. Para el desbloqueo dispone de un sensor ultrasónico de huellas bajo la pantalla, mientras que HyperOS 3 se encarga del software.

En sonido incorpora altavoces estéreo simétricos, un subwoofer independiente, Dolby Atmos y tecnología desarrollada junto con Bose. La certificación IP68 ofrece resistencia al ingreso de agua y polvo bajo condiciones específicas de laboratorio, aunque esta protección puede disminuir con el desgaste o los daños físicos.

POCO F9 Ultra: precio y disponibilidad en Colombia

El celular se encuentra desde $3.799.900 en la tienda oficial de Xiaomi en Colombia. Está disponible en colores negro y cereza oscuro, con diferentes combinaciones de memoria y almacenamiento.

La llegada del POCO F9 Ultra amplía la oferta de celulares de gama alta de la marca en Colombia, con un enfoque especialmente dirigido al rendimiento y los juegos.

Imagen: Xiaomi