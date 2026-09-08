Galaxy S26 FE: 6 funciones premium que quizá no sabías que podías usar

Samsung quiere que su nuevo Galaxy S26 FE sea algo más que una versión económica de sus equipos de gama alta. El dispositivo reúne varias funciones que hasta ahora estaban asociadas con modelos más avanzados de la compañía, especialmente en fotografía, video e inteligencia artificial, pero dentro de una propuesta dirigida a quienes no necesitan comprar el Galaxy S26 más completo.

La sigla FE significa Fan Edition. Samsung utiliza este nombre para identificar equipos que toman algunas de las características más llamativas de sus modelos insignia y las trasladan a una alternativa con un equilibrio diferente entre prestaciones y precio.

En el Galaxy S26 FE, esa estrategia se nota principalmente en seis funciones que vale la pena conocer.

1. My FanCam sigue al protagonista de un video

Grabar a una persona que se está moviendo puede convertirse en un problema si el usuario tiene que estar pendiente de mantenerla dentro del encuadre.

My FanCam intenta resolverlo de forma automática. El usuario selecciona a la persona que quiere seguir y el sistema ajusta el encuadre para mantenerla como protagonista mientras cambia de posición.

Puede ser especialmente útil en conciertos, partidos, viajes, reuniones o cualquier situación en la que se quiera grabar a alguien que no permanece quieto.

La función llega al Galaxy S26 FE después de haber debutado en los dispositivos plegables más recientes de Samsung.

2. Photo Assist permite editar fotografías con lenguaje natural

La inteligencia artificial también se utiliza después de tomar la fotografía.

Con Photo Assist, el usuario puede solicitar modificaciones utilizando indicaciones sencillas. Por ejemplo, puede ajustar la iluminación o modificar determinados elementos de una imagen sin tener que realizar todo el proceso manualmente.

Una de sus ventajas es que permite revisar los cambios, modificarlos o deshacerlos paso a paso. Esto puede resultar útil para quienes quieren mejorar fotografías antes de publicarlas, pero no quieren recurrir a un programa de edición más complejo.

3. Gemini Omni convierte fotos y videos en contenido

El contenido que ya está almacenado en la galería también puede utilizarse para crear nuevos videos.

Gemini Omni permite trabajar con fotografías y videos guardados en el dispositivo para generar y editar clips. En la práctica, puede servir para transformar varias imágenes de un viaje, una celebración o una actividad cotidiana en un contenido más elaborado.

La función apunta especialmente a quienes producen contenido para redes sociales y prefieren partir de material que ya tienen en lugar de comenzar una edición desde cero.

4. Now Brief y Now Nudge buscan anticiparse a las necesidades

Con One UI 9, el Galaxy S26 FE incorpora nuevas funciones de inteligencia artificial que buscan hacer más útil la información que aparece en el dispositivo.

Now Brief reúne información personalizada en tarjetas. Puede mostrar datos como el clima y otros elementos relacionados con las actividades del usuario. Además, permite crear tarjetas propias mediante instrucciones sencillas.

Now Nudge funciona de una manera diferente. Amplía las sugerencias a determinadas aplicaciones y notificaciones de terceros para ofrecer recomendaciones en momentos en los que pueden resultar útiles.

La diferencia puede resumirse así: Now Brief organiza información para consultarla, mientras Now Nudge intenta sugerir acciones según lo que ocurre en el dispositivo.

5. Marcar para buscar permite investigar varios objetos de una imagen

Otra función que puede pasar desapercibida, pero que tiene aplicaciones prácticas, es Marcar para buscar con Google.

La herramienta permite seleccionar diferentes elementos que aparecen dentro de una misma imagen y buscar información sobre ellos.

Por ejemplo, una fotografía puede contener varios productos, lugares u objetos. En lugar de buscar toda la imagen como un único elemento, el usuario puede señalar aquello que le interesa y obtener información específica.

Esto puede ser útil al identificar productos vistos en una fotografía, reconocer objetos o buscar referencias sobre un lugar.

6. Super Steady con Horizontal Lock mejora los videos en movimiento

La sexta función está pensada para quienes graban mientras caminan, viajan o realizan actividades con mucho movimiento.

Super Steady con Horizontal Lock busca mantener el video más estable y nivelado incluso cuando la persona que graba se está desplazando.

Su utilidad se nota especialmente en actividades en las que resulta difícil mantener el dispositivo completamente quieto. El objetivo es conseguir un video más fluido sin que el horizonte termine inclinado por los movimientos de la grabación.

¿Qué más ofrece el Galaxy S26 FE?

Las funciones de software no son el único argumento del equipo. El Galaxy S26 FE incorpora una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, pensada para ofrecer desplazamientos más fluidos y una experiencia adecuada tanto para contenido multimedia como para juegos.

En fotografía, además de las funciones de inteligencia artificial, cuenta con zoom óptico de 3x, una cámara frontal de 12 megapíxeles y herramientas como Nightography para escenas con poca iluminación.

La batería es de 4.900 mAh y admite carga de hasta 45 W. Samsung asegura que puede alcanzar hasta el 69 % de carga en aproximadamente 30 minutos utilizando ese adaptador.

Otro punto importante para quienes piensan conservar el equipo durante varios años es el soporte de software. Samsung promete siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

¿Para quién tiene sentido un Galaxy FE?

El Galaxy S26 FE está pensado para un usuario que quiere acercarse a la experiencia de la gama alta de Samsung, pero no necesariamente necesita todas las especificaciones del modelo insignia.

Puede tener sentido para quienes priorizan cámara, pantalla, inteligencia artificial, batería y soporte de software, especialmente si utilizan el dispositivo para fotografías, redes sociales, entretenimiento y tareas cotidianas.

La estrategia de Samsung con los FE consiste precisamente en seleccionar algunas de las funciones más relevantes de sus equipos premium y llevarlas a un modelo que busca ser más accesible.

El Galaxy S26 FE estará disponible desde el 4 de septiembre en mercados seleccionados, en colores Blueberry, Graphite y Pistachio.

Más que fijarse únicamente en el número de cámaras, la resolución o la capacidad de la batería, la propuesta del S26 FE está en cómo esas funciones pueden utilizarse en situaciones concretas. Ahí es donde Samsung intenta justificar que un modelo Fan Edition siga formando parte de la familia Galaxy S.