Galaxy A08 tendría batería de 6.000 mAh y diseño conocido

El Galaxy A08 podría incorporar una batería de mayor capacidad como principal cambio frente a su antecesor. Los primeros datos sobre el próximo celular económico de Samsung apuntan a una mejora en este componente, mientras su apariencia conservaría buena parte de los elementos utilizados en el Galaxy A07.

Una supuesta imagen compartida por The Project Cipher permite observar el equipo en color verde. En el frontal aparece un notch en forma de U, el recorte ubicado en la parte superior que aloja la cámara frontal. La cubierta trasera tiene un acabado de aspecto brillante, aunque no se conocen las demás opciones de color.

Galaxy A08 podría aumentar su batería hasta los 6.000 mAh

La capacidad pasaría de los 5.000 mAh del Galaxy A07 a 6.000 mAh en la nueva generación, según reportes anteriores. El incremento podría ofrecer más margen de autonomía, pero no permite anticipar una duración concreta. El consumo también depende de factores como la pantalla, el procesador y la optimización del sistema.

La velocidad de carga tampoco ha sido revelada. La información disponible solo permite establecer que habría más capacidad para almacenar energía. Esta especificación no ha sido confirmada oficialmente y el celular tampoco ha sido presentado, por lo que los 6.000 mAh deben mantenerse dentro del terreno de las filtraciones.

El diseño conservaría varios elementos del Galaxy A07

Los bordes amplios alrededor de la pantalla y las dos cámaras traseras alineadas verticalmente refuerzan la similitud con la generación anterior. La fotografía no muestra una transformación importante en estos elementos, aunque todavía faltan especificaciones para determinar qué otras novedades incorporaría el equipo.

La imagen no permite establecer si el dispositivo corresponde a la variante 4G o 5G. Ambas versiones compartirían una apariencia similar, según los reportes disponibles, pero todavía no hay información suficiente para conocer sus diferencias técnicas. Tampoco se han detallado el tamaño de la pantalla, el procesador, la configuración de las cámaras o las opciones de memoria.

Las versiones 4G y 5G llegarían en fechas diferentes

Los reportes sitúan al modelo 4G como el primero en llegar, con un lanzamiento previsto para octubre de 2026. La versión con conectividad 5G aparecería posteriormente, en febrero de 2027. Las fechas no han sido confirmadas oficialmente, por lo que todavía no forman parte de un calendario definitivo de lanzamiento.

Con los datos conocidos, el Galaxy A08 perfila una renovación centrada principalmente en aumentar la capacidad de la batería, mientras mantendría una apariencia cercana a la de su antecesor. Todavía faltan datos clave para dimensionar el cambio frente al Galaxy A07, entre ellos el procesador, la pantalla, las cámaras, la velocidad de carga y las diferencias entre las variantes 4G y 5G.

Imagen: The Project Cipher