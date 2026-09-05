Motorola plegable tendría una pantalla sin pliegue visible

Un nuevo Motorola plegable de formato ancho estaría en desarrollo con una característica dirigida a uno de los principales desafíos de estos celulares, la marca que deja la pantalla al doblarse. Bocetos filtrados mencionan una “pantalla sin pliegues”, aunque no explican si la hendidura desaparecería por completo o sería menos perceptible durante el uso.

La información procede de una filtración y no ha sido confirmada por Motorola. Los dibujos también revelan una barra horizontal para las cámaras, cristal 3D y cambios en el marco pensados para facilitar la apertura. El nombre comercial sigue siendo desconocido y, según el reporte, el equipo podría llegar en los próximos meses.

La pantalla del Motorola plegable buscaría reducir la marca al doblarse

La posibilidad de reducir el pliegue resulta relevante porque esta hendidura sigue siendo una de las características más perceptibles de los celulares que se doblan. Puede notarse según el ángulo y la iluminación, además de sentirse al deslizar el dedo sobre el panel. Hacerla menos evidente acercaría la experiencia visual y táctil a la de una pantalla convencional.

Por ahora, los dibujos no detallan cómo se conseguiría este resultado. La mejora podría depender del panel, de la bisagra o de la combinación de ambos elementos, pero la filtración no aporta información suficiente para determinarlo. Tampoco permite concluir que la expresión “pantalla sin pliegues” implique la desaparición completa de la marca, por lo que habrá que esperar a conocer el producto final.

Otra modificación estaría en los bordes. La documentación utiliza la expresión “easy open profile”, que puede traducirse como perfil de apertura fácil, y muestra un marco que no sería completamente plano. Su forma permitiría sujetar mejor las dos mitades al separarlas, facilitando una acción necesaria cada vez que se quiera desplegar el celular.

La barra de cámaras buscaría mejorar el apoyo sobre una mesa

En la parte trasera aparece un módulo fotográfico horizontal que ocupa buena parte de la zona superior. Su distribución recuerda al diseño atribuido al Xiaomi 18 Fold y se diferencia de las configuraciones que concentran las cámaras en una esquina.

Además del cambio estético, esta disposición podría reducir el balanceo cuando el celular permanece plegado sobre una superficie. Un módulo que sobresale únicamente en uno de los extremos puede hacer que el equipo se mueva al presionar ciertas zonas. Extenderlo horizontalmente permitiría repartir mejor el apoyo, aunque los bocetos no bastan para comprobar si esa ventaja se mantendrá en la versión comercial.

Dentro de la barra se distinguen tres aberturas, pero no todas tendrían que corresponder a cámaras. Dos presentan dimensiones similares y la tercera es considerablemente más pequeña, por lo que podría alojar el flash LED u otros sensores. La información disponible solo permite establecer que habría al menos dos cámaras traseras.

Los paneles exterior e interior también incorporarían cámaras frontales perforadas. La primera estaría centrada en la zona superior, mientras que la segunda aparecería en una esquina al utilizar el equipo horizontalmente. Los bocetos mencionan además cristal 3D, sin precisar dónde se emplearía ni qué función tendría dentro de la construcción.

Qué falta por conocer antes de saber si realmente eliminará el pliegue

Aspectos determinantes como el tamaño de las pantallas, procesador, batería, resolución de las cámaras, dimensiones y funcionamiento de la bisagra siguen sin conocerse. Tampoco hay datos sobre el precio o los países donde podría venderse, lo que impide establecer todavía cómo se posicionaría frente a otros plegables de formato libro.

Motorola no ha anunciado oficialmente el dispositivo y su diseño podría cambiar antes de una eventual presentación. Si llega al mercado con las características descritas, la reducción de la marca de doblado sería el aspecto más relevante de este Motorola plegable, especialmente si consigue que el pliegue resulte menos perceptible tanto a la vista como al tocar la pantalla.

Imagen: Android Headlines