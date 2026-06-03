Motorola presentó oficialmente en Colombia su nueva generación de smartphones plegables con tres formatos distintos: motorola razr 70 Ultra, motorola razr 70 y el nuevo motorola razr fold. La compañía apuesta por ampliar su presencia en el segmento premium combinando inteligencia artificial, diseños plegables, baterías de gran capacidad y cámaras avanzadas, además de sumar una edición especial inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Motorola razr 70 Ultra, razr 70 y razr fold

La nueva familia busca cubrir diferentes usos dentro del mercado plegable. Mientras el razr 70 Ultra mantiene el formato tipo flip enfocado en potencia y entretenimiento, el razr 70 apunta a ofrecer una experiencia premium más accesible. Por su parte, el razr fold introduce un diseño tipo libro que prioriza productividad y multitarea.

La estrategia también amplía el portafolio plegable de Motorola en Colombia con dispositivos que integran inteligencia artificial directamente en funciones diarias, productividad y fotografía.

Diseño plegable con más pantallas y materiales premium

Uno de los mayores cambios está en los formatos. El motorola razr 70 Ultra incorpora una pantalla externa de 4 pulgadas que permite usar aplicaciones, responder mensajes y ejecutar funciones sin abrir el dispositivo.

Su pantalla principal Extreme AMOLED de 7 pulgadas alcanza hasta 5000 nits de brillo HDR, mientras que el razr 70 integra una pantalla interna de 6,9 pulgadas acompañada por una pantalla exterior de 3,6 pulgadas.

El nuevo razr fold lleva la propuesta a un formato tipo libro con pantalla externa de 6,6 pulgadas y una interna de 8,1 pulgadas con resolución 2K, orientada a productividad, trabajo multitarea y consumo multimedia.

Motorola también reforzó la durabilidad con nuevas bisagras de titanio, cristal reforzado y materiales premium. El razr 70 Ultra utiliza Gorilla Glass Ceramic, mientras que el razr 70 incorpora Gorilla Glass Victus. En el caso del razr fold, la compañía asegura una estructura diseñada para soportar años de uso intensivo.

Inteligencia artificial integrada para productividad y asistencia diaria

La inteligencia artificial se convirtió en uno de los pilares de esta generación.

Los nuevos plegables incluyen moto ai con funciones enfocadas en automatizar tareas, resumir información y ofrecer recomendaciones contextuales. Entre ellas aparecen herramientas como “Catch me up”, diseñada para resumir notificaciones pendientes, y “Next Move”, que genera sugerencias según el contexto de uso.

Además, Motorola integra plataformas como Google Gemini, Microsoft Copilot y Perplexity para ampliar funciones de búsqueda, generación de contenido y asistencia multitarea directamente desde el dispositivo.

Procesadores, rendimiento y gaming en la nueva generación razr

El motorola razr 70 Ultra incorpora Snapdragon 8 Elite, orientado a tareas exigentes, gaming y procesamiento de IA en el dispositivo.

El razr 70 utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7450X, pensado para equilibrar rendimiento, autonomía y eficiencia energética.

Mientras tanto, el razr fold llega con Snapdragon 8 Gen 5, hasta 16 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de hasta 1 TB, apostando por usuarios que priorizan productividad, multitarea intensiva y creación de contenido.

En entretenimiento, Motorola suma pantallas con altas tasas de refresco, audio Dolby y compatibilidad con Snapdragon Sound para mejorar la experiencia multimedia y gaming.

Cámaras con IA y fotografía optimizada en los nuevos plegables

Las cámaras también ganan protagonismo.

El razr 70 Ultra integra un sistema triple de sensores de 50 MP que incorpora mejoras en rango dinámico mediante tecnología LOFIC, estabilización óptica y grabación optimizada para contenido móvil.

El razr 70 apuesta por una configuración dual de 50 MP acompañada por una cámara frontal de 32 MP.

El razr fold se posiciona como el modelo más avanzado en fotografía gracias a un sistema certificado por DXOMARK, grabación en 8K, teleobjetivo periscópico y zoom de hasta 100x.

La inteligencia artificial también participa en funciones fotográficas con herramientas para optimizar retratos, mejorar fotografías grupales y automatizar procesos de edición.

Batería, carga rápida y autonomía

La autonomía crece en toda la línea.

El razr 70 Ultra incorpora batería de 5000 mAh con carga rápida de 68 W, carga inalámbrica de 30 W y carga inversa.

El razr 70 integra 4800 mAh junto con carga rápida de 30 W.

El razr fold suma batería de 6000 mAh y carga de 80 W, buscando responder a usuarios que trabajan largas jornadas o consumen contenido intensivamente.

FIFA World Cup 26 Collection: Motorola apuesta por el fútbol y las ediciones especiales

Además de los nuevos plegables, Motorola anunció la FIFA World Cup 26 Collection.

La colección incluye versiones especiales del razr fold y edge 70 fusion con detalles premium chapados en oro de 24 quilates, diseños inspirados en el fútbol y experiencias de software exclusivas relacionadas con el torneo.

Con esta estrategia, la marca busca conectar hardware premium, personalización y cultura deportiva dentro de una misma propuesta.

Precio y disponibilidad en Colombia

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en Colombia a través de los canales oficiales de Motorola y tiendas de cadena.

Los precios anunciados son:

El motorola razr fold parte desde $9.999.900, mientras que la edición FIFA World Cup 26 Collection comienza en $10.299.900.

El motorola razr 70 Ultra llega desde $6.999.900.

El motorola razr 70 se puede conseguir desde $4.999.900.

Con esta nueva generación, Motorola amplía su apuesta por los plegables en Colombia incorporando más formatos, funciones impulsadas por inteligencia artificial y opciones que buscan competir en segmentos premium y ultra premium del mercado móvil.