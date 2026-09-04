Xiaomi 18 Fold: pantalla de 7,58 pulgadas, cámaras Leica y procesador XRING O3

Xiaomi reveló oficialmente el diseño y varias de las características de su nuevo plegable, el Xiaomi 18 Fold. El equipo llegará con un formato “mid-fold” y una pantalla interna de 7,58 pulgadas. Su presentación completa será el 7 de septiembre.

¿Qué pasa cuando un plegable intenta ofrecer una pantalla grande sin convertirse en un equipo demasiado voluminoso? Esa es la pregunta que Xiaomi quiere responder con el Xiaomi 18 Fold, un modelo que introduce una categoría que la compañía denomina “mid-fold”.

El dispositivo tendrá una pantalla exterior de 5,38 pulgadas y una pantalla interna de 7,58 pulgadas cuando esté completamente abierto. Xiaomi asegura que cerrado tendrá un tamaño similar al de un pasaporte y que podrá utilizarse con una sola mano.

El formato busca ubicarse entre los plegables compactos, que sacrifican superficie de pantalla para ser más fáciles de transportar, y los modelos tipo Fold tradicionales, que ofrecen paneles internos grandes pero pueden resultar más voluminosos cuando están cerrados.

En el apartado fotográfico, Xiaomi mostró un diseño trasero con un módulo horizontal que reúne tres cámaras y un flash LED. El sistema contará nuevamente con la colaboración de Leica y, según la información revelada hasta ahora, tendrá una cámara principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5 aumentos y otro teleobjetivo.

¿Qué habrá debajo de las pantallas? El Xiaomi 18 Fold será uno de los primeros dispositivos en utilizar el XRING O3, nuevo procesador desarrollado por Xiaomi y fabricado por TSMC con un proceso de 3 nanómetros.

También incorporará memoria LPDDR6 suministrada por CXMT. La combinación muestra hasta qué punto Xiaomi está apostando por componentes desarrollados dentro de China para reducir su dependencia de proveedores externos.

El mecanismo de plegado también tendrá novedades. La compañía desarrolló una nueva bisagra conocida como “dragon bone”, además de utilizar simulaciones para evaluar la resistencia de la estructura.

En software, el equipo llegará con HyperOS 4 y tendrá integración con los modelos de inteligencia artificial MiMo de Xiaomi.

¿Cuándo se conocerán todas las características?

Aunque Xiaomi ya confirmó el diseño y varias especificaciones, todavía faltan datos como la capacidad de la batería, velocidad de carga, peso, almacenamiento y memoria disponibles, además de la ficha completa del sistema fotográfico.

La compañía presentará oficialmente el Xiaomi 18 Fold el 7 de septiembre. Ese día también se espera conocer uno de los datos más importantes para los usuarios de otros mercados: si este nuevo plegable será exclusivo de China o tendrá disponibilidad internacional.