Motorola presentó el Moto Watch Ultra, su primer smartwatch con Wear OS en varios años, después de un periodo en el que sus dispositivos utilizaron sistemas operativos en tiempo real (RTOS). El nuevo modelo incorpora Snapdragon W5+ Gen 1, conectividad LTE y una batería de 550 mAh que, según la marca, ofrece hasta dos días de autonomía.

El lanzamiento representa un cambio frente a los últimos equipos de la marca, enfocados principalmente en el seguimiento de la salud y una mayor duración de batería. Ahora, el fabricante vuelve al ecosistema de Google con Wear OS 6, acceso a aplicaciones y funciones que permiten utilizar el dispositivo con mayor independencia del celular.

El Moto Watch Ultra marca el regreso a Wear OS

Los últimos smartwatches de la compañía utilizaban RTOS, una alternativa que permite priorizar aspectos como la autonomía y el seguimiento de actividad, pero que ofrece un ecosistema de aplicaciones más limitado. Con Wear OS 6, el nuevo modelo amplía sus posibilidades al permitir instalar apps compatibles y utilizar servicios de Google directamente desde la muñeca.

El dispositivo también integra Qira, el asistente de inteligencia artificial de la marca. No se ha detallado hasta qué punto estará personalizada la interfaz de Wear OS ni todas las funciones que ofrecerá Qira desde el equipo, por lo que habrá que esperar a su llegada al mercado para conocer cómo será esta integración.

En su interior incorpora el procesador Snapdragon W5+ Gen 1, acompañado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Esta configuración se encargará de ejecutar Wear OS 6 y las aplicaciones instaladas en el smartwatch.

Diseño en acero inoxidable y correas estándar de 22 mm

El reloj cuenta con una pantalla pOLED de 1,5 pulgadas integrada en una caja de 46 mm y 12,1 mm de grosor. El cuerpo está fabricado en acero inoxidable con acabado cepillado y estará disponible en plateado y gris gunmetal. La pantalla, por su parte, está protegida con Gorilla Glass 3.

Una de sus características es el uso de correas estándar de 22 mm con un pasador de resorte tradicional, en lugar de un sistema propietario. Esto permite cambiarlas por otras alternativas compatibles sin depender exclusivamente de accesorios específicos. Entre las opciones oficiales habrá versiones de silicona y cuero.

El equipo cuenta además con certificación IP68 y resistencia al agua de 5 ATM, características destinadas a ofrecer protección frente al polvo y determinadas situaciones de contacto con agua. También incorpora NFC para realizar pagos mediante Google Wallet.

Batería de 550 mAh, LTE y hasta dos días de autonomía

Uno de sus principales atributos es la batería de 550 mAh. De acuerdo con las cifras oficiales, esta capacidad permite alcanzar aproximadamente dos días de uso antes de tener que pasar por el cargador. La recarga se realiza mediante una base magnética que se conecta a través de USB-C.

Como referencia, el Pixel Watch 5 de 45 mm incorpora una batería de 465 mAh, por lo que el modelo parte de una capacidad superior. Sin embargo, la autonomía real puede variar dependiendo de factores como el brillo de la pantalla, las aplicaciones utilizadas, el GPS y el uso de la conexión LTE.

Precisamente, la conectividad móvil es otra de sus principales características. El soporte LTE permite utilizar funciones conectadas sin depender permanentemente de tener el celular cerca. A esto se suman NFC y la compatibilidad con Google Wallet, elementos que amplían las posibilidades de utilizar el dispositivo de manera independiente.

Funciones deportivas desarrolladas junto a Polar

Para las herramientas relacionadas con actividad física y bienestar, Motorola colaboró con Polar. La integración incluye objetivos de actividad, puntuaciones y zonas de intensidad, además de alertas de inactividad y métricas relacionadas con las fuentes de energía durante el ejercicio.

También incorpora seguimiento del sueño y herramientas de bienestar relacionadas con la respiración. La participación de Polar refuerza el apartado deportivo mientras el sistema operativo de Google aporta las funciones inteligentes y el acceso a un ecosistema más amplio de aplicaciones.

De esta manera, el dispositivo conserva el enfoque en salud y actividad física presente en modelos anteriores, pero lo combina con las posibilidades adicionales que ofrece Wear OS.

Precio y disponibilidad

El Moto Watch Ultra estará disponible desbloqueado en Estados Unidos a partir del 10 de septiembre por 349 dólares. Verizon comenzará a ofrecerlo el 24 de septiembre, mientras que T-Mobile, Metro y AT&T lo incorporarán posteriormente a sus respectivos catálogos.

Por ahora, el lanzamiento está confirmado para Estados Unidos. Habrá que esperar para conocer si este regreso a Wear OS se extenderá oficialmente a otros mercados.

Imagen: Motorola / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)