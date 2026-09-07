iPhone Ultra plegable: precios que se esperan, ¿será el más caro?

El primer iPhone plegable de Apple podría convertirse también en el teléfono más caro de la compañía. A pocos días del Apple Event previsto para el 9 de septiembre de 2026, estimaciones de mercado sitúan el precio inicial del denominado iPhone Ultra alrededor de los 2.099 dólares, una cifra que marcaría una diferencia considerable frente a los modelos tradicionales de la marca.

El equipo todavía no ha sido presentado oficialmente, pero las filtraciones apuntan a que Apple prepara un dispositivo plegable para competir en una categoría donde fabricantes como Samsung llevan varios años desarrollando productos. Su llegada representaría una nueva apuesta dentro de la familia iPhone y, al mismo tiempo, elevaría el límite de precio del catálogo.

TrendForce calcula que el supuesto iPhone Ultra podría costar cerca de 90 % más que el iPhone 17 Pro Max presentado en 2025. La estimación corresponde al precio base del dispositivo y podría variar dependiendo del mercado.

Los precios cambian según el país

Los reportes procedentes de operadores internacionales muestran que el valor final podría ser todavía mayor cuando entran en juego los impuestos y las conversiones de moneda.

Vodafone Australia habría manejado una cifra cercana a los 2.600 dólares para el dispositivo, mientras que datos preliminares asociados con Vodafone Egipto llegaron a mostrar un equivalente superior a los 3.000 dólares. Estas cantidades no representan necesariamente el precio que Apple fijará en esos mercados, pero muestran cómo puede aumentar el costo de un teléfono de esta categoría según el país.

El dato más importante todavía está pendiente: Apple no ha confirmado públicamente ni la existencia comercial del iPhone Ultra ni su precio. Por ahora, los valores corresponden a proyecciones y filtraciones previas a la presentación.

La compañía tiene previsto revelar sus novedades el 9 de septiembre. Será entonces cuando se conozca si el supuesto plegable llega finalmente al mercado y cuánto tendrán que pagar los usuarios que quieran entrar en la nueva categoría de iPhone.