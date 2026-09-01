Tim Cook deja Apple: qué cambia para quienes usan sus productos

Tim Cook deja Apple este 1 de septiembre después de 15 años como CEO. Su lugar lo ocupa John Ternus, hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware. El relevo abre una nueva etapa y plantea qué puede cambiar para quienes tienen un iPhone, Mac, Apple Watch, AirPods o utilizan servicios como iCloud, Music y TV+.

En década y media, la empresa pasó de tener al iPhone como gran protagonista de su negocio a contar con un catálogo más amplio y una creciente oferta de suscripciones. Ternus recibe una estructura diversificada, pero también enfrenta un mercado marcado por el avance de la inteligencia artificial y la presión por convertirla en funciones realmente útiles.

Tim Cook deja Apple con un negocio que va más allá del iPhone

Cuando asumió como CEO en 2011, el iPhone ya ocupaba un lugar central en el catálogo, aunque buena parte de lo que hoy lo rodea todavía no existía. Durante este periodo llegaron categorías como Apple Watch y AirPods, al tiempo que crecieron negocios digitales como Music, TV+, Pay e iCloud.

Para el consumidor, esa expansión modificó la relación con la marca. Comprar un iPhone puede ser la puerta de entrada a otros equipos que comparten información y funciones. El reloj recibe datos y notificaciones del celular, los AirPods se conectan con diferentes productos e iCloud mantiene fotografías, archivos y otros contenidos sincronizados.

La integración facilita tareas diarias, aunque también puede dificultar una eventual migración. Quien utiliza simultáneamente un iPhone, reloj inteligente, AirPods, Mac y varias suscripciones tiene más elementos que considerar si decide pasarse a Android o Windows. La comodidad de mantener todo conectado aumenta, a su vez, la dependencia de un mismo entorno tecnológico.

El negocio creció después de vender el dispositivo

Una de las mayores transformaciones ocurrió después de la compra del hardware. Los servicios adquirieron mayor peso y la extensa base de equipos activos abrió una fuente de ingresos recurrentes mediante almacenamiento en la nube, música, aplicaciones, contenidos audiovisuales y otras suscripciones.

Ese modelo también repercute en el bolsillo. Permanecer dentro del ecosistema puede implicar gastos adicionales al valor inicial de un celular, computador o reloj inteligente. iCloud+, Music y TV+ requieren pagos periódicos, mientras los paquetes disponibles permiten contratar varias opciones mediante una misma suscripción.

A la vez, el catálogo se hizo más segmentado. Hoy existen distintas versiones de iPhone, Watch, AirPods, iPad y Mac dirigidas a necesidades y presupuestos diferentes. Esta variedad amplía las alternativas de compra y permite incorporar progresivamente otros equipos sin abandonar los productos y servicios que una persona ya utiliza.

John Ternus recibe una empresa muy diferente a la de 2011

Con más de dos décadas dentro de la organización, Ternus ha desarrollado buena parte de su carrera alrededor del hardware. Su trayectoria incluye trabajo en equipos responsables de iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods y Vision Pro. Antes de convertirse en CEO dirigía el área encargada de ingeniería de estos productos.

Su experiencia podría influir en las próximas generaciones, aunque el relevo no supone modificaciones inmediatas en el catálogo. Las hojas de ruta de hardware suelen definirse con años de anticipación, de modo que los primeros lanzamientos presentados bajo su administración probablemente incorporarán decisiones tomadas antes de que asumiera el cargo.

Los efectos propios de su gestión serán más visibles a mediano y largo plazo. Entonces podrá observarse qué categorías reciben mayor inversión, cuáles pierden protagonismo y cómo evoluciona la relación entre equipos físicos, software y servicios.

La inteligencia artificial será uno de sus principales retos

El panorama tecnológico es muy distinto al de hace 15 años. La inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales terrenos de competencia, con herramientas capaces de resumir información, generar contenidos, interpretar imágenes, mantener conversaciones y ejecutar algunas tareas a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Google ha integrado Gemini en Android y sus teléfonos Pixel, mientras Samsung extendió Galaxy AI a diferentes gamas de celulares y otros equipos. Las plataformas especializadas también impulsan asistentes con mayores capacidades, elevando la presión sobre los fabricantes para demostrar beneficios concretos y no limitarse a añadir funciones para seguir la tendencia.

En este campo, Apple desarrolla su propia estrategia, aunque el proceso ha estado acompañado de retrasos y dudas alrededor de algunas funciones anunciadas. Ternus deberá conseguir que la IA aporte ventajas perceptibles para quienes ya tienen sus productos, en lugar de convertirse simplemente en otro argumento para vender una nueva generación.

Controlar el hardware, los sistemas operativos y buena parte de los servicios podría jugar a su favor. En términos prácticos, la IA podría aprovechar información disponible en un iPhone, Mac o Watch para reducir pasos al completar determinadas acciones. Su utilidad dependerá de las capacidades que finalmente lleguen al mercado y de los permisos necesarios para acceder a datos personales.

La privacidad añade otra dificultad. Durante años, la protección de información ha servido como elemento diferenciador frente a otras plataformas. Incorporar modelos más capaces sin debilitar esa propuesta exigirá determinar qué procesos pueden realizarse directamente en cada equipo y cuáles necesitarán recurrir a servidores externos.

Qué puede cambiar para quienes utilizan sus productos

A corto plazo, probablemente poco. Un nuevo CEO no modifica inmediatamente el funcionamiento de un iPhone, Watch o Mac ni transforma los servicios contratados. Cook continuará vinculado como presidente ejecutivo de la junta, por lo que tampoco se trata de una ruptura completa con la estrategia desarrollada hasta ahora.

Las diferencias comenzarán a apreciarse cuando Ternus tome decisiones sobre futuras generaciones. Entre los puntos por seguir estarán el papel del iPhone dentro de un negocio cada vez más diversificado, la evolución de Vision Pro, la posibilidad de impulsar nuevas categorías y, especialmente, la manera en que la inteligencia artificial llega a los equipos existentes.

Tim Cook deja Apple tras 15 años en los que el negocio se extendió mucho más allá del iPhone. Para quienes usan sus productos, el impacto del relevo dependerá de las decisiones de John Ternus y de si consigue convertir hardware, servicios e inteligencia artificial en mejoras que realmente se perciban en el uso diario.

Imagen: ENTER.CO generada con IA (ChatGPT)