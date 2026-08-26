¿Quiere que su pedido de Amazon llegue en dron? Estas son las ciudades

Un pedido de Amazon puede llegar a la puerta de una casa en un dron y no en una camioneta. El servicio Prime Air ya funciona en 11 puntos de Estados Unidos y la compañía prepara una expansión que llevará esta modalidad a casi 500 ciudades y pueblos antes de terminar 2026.

La propuesta busca reducir el tiempo entre la compra y la entrega. Algunos pedidos pueden llegar en unos 30 minutos, aunque Amazon señala que muchas entregas se completan aproximadamente una hora después de realizar la compra.

¿En qué ciudades de Estados Unidos puede llegar un pedido en dron?

Por ahora, Prime Air tiene operaciones en zonas metropolitanas de Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas.

Las áreas disponibles incluyen Phoenix, Tampa, Kansas City, Baton Rouge, Detroit, Omaha, Houston, Dallas, San Antonio y Waco.

Los centros de operación están ubicados específicamente en Tolleson, Arizona; Ruskin, Florida; Kansas City, Kansas; Baton Rouge, Luisiana; Papillion, Nebraska; Hazel Park y Pontiac, Michigan; Richmond, Texas; San Antonio; Richardson, Texas, y Waco.

La cobertura no significa que todas las direcciones de estas ciudades puedan recibir paquetes mediante drones. Amazon establece códigos postales y zonas específicas, por lo que la opción aparece únicamente cuando el domicilio y el producto cumplen las condiciones del servicio.

Estas son las ciudades que se sumarán

Amazon tiene previsto ampliar Prime Air a cinco nuevas áreas metropolitanas. Chicago, Illinois; Syracuse, Nueva York; Cleveland, Ohio; Atlanta, Georgia, y Boise, Idaho, están entre los próximos destinos.

La compañía espera continuar incorporando comunidades durante los próximos meses hasta acercarse a las 500 ciudades y pueblos que forman parte de su objetivo para finales de 2026.

La expansión no se limita a Estados Unidos. Amazon también comenzó recientemente a utilizar Prime Air en Darlington, Inglaterra, su primera operación de reparto con drones fuera del país.

¿Qué se puede pedir para recibirlo en dron?

No cualquier producto puede viajar en uno de estos dispositivos. Amazon establece límites de tamaño y peso para los artículos que pueden ser transportados.

La compañía señala que casi todos los productos de hasta 2,3 kilogramos que puedan entrar en una caja de zapatos grande son candidatos para este tipo de entrega. Según Amazon, más del 60 % de los productos que sus clientes compran con mayor frecuencia cumplen con esas condiciones.

Entre los artículos disponibles aparecen productos de alimentación, medicamentos, cosméticos, dispositivos electrónicos y artículos para el hogar. También pueden encontrarse productos como iPhone, teléfonos Samsung Galaxy, AirPods, AirTags y dispositivos Ring.

¿Cómo sabe el dron dónde dejar el paquete?

El proceso comienza durante la compra. Si la dirección del cliente y el producto son elegibles, Amazon muestra la opción de entrega mediante Prime Air.

El usuario puede seleccionar un punto de entrega. Cuando el dron llega, utiliza cámaras y sensores para comprobar que el área esté despejada antes de dejar el paquete.

El sistema de detección y evasión también permite al dron identificar obstáculos y otros elementos durante el vuelo. Amazon asegura que sus dispositivos pueden tomar decisiones de seguridad de manera autónoma.

Prime Air opera bajo la certificación Parte 135 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, el marco regulatorio utilizado para determinadas operaciones comerciales de transporte aéreo.

Una nueva forma de recibir pedidos

El objetivo de Amazon no es reemplazar todas sus formas de reparto, sino sumar los drones a su red logística. El sistema está pensado principalmente para zonas suburbanas, mientras que la compañía mantiene otras modalidades para entregas de una, tres horas o el mismo día.

Con la llegada prevista a cientos de comunidades, pedir un producto por internet y verlo aterrizar frente a la casa podría dejar de ser una demostración tecnológica para convertirse en una opción habitual de entrega para millones de clientes estadounidenses.