Nuevo Mac mini M6 y M5 Pro: precio y disponibilidad

El nuevo Mac mini ya tiene fecha de llegada y precios de partida. Apple anunció este 25 de agosto sus versiones con procesadores M6 y M5 Pro, dos configuraciones que mantienen el formato compacto del computador, pero apuntan a usuarios con necesidades bastante distintas.

El Mac mini con M6 tendrá un precio inicial de 899 dólares en Estados Unidos, mientras que el modelo con M5 Pro partirá de 1.699 dólares. Para el sector educativo, los precios anunciados son de 799 y 1.599 dólares, respectivamente. Las reservas comenzaron este 25 de agosto y los equipos llegarán a clientes, tiendas Apple y distribuidores autorizados desde el 22 de septiembre.

Por ahora, esos son los precios oficiales anunciados en el material disponible. No aparece una tarifa específica para Colombia, por lo que no es posible establecer todavía cuánto costarán localmente ni cuándo comenzarán a venderse en el país.

La diferencia de precio responde también a las capacidades de cada versión. El M6 está pensado para quienes buscan un equipo compacto capaz de manejar productividad, creación de contenido y nuevas tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Apple asegura que el Mac mini con M6 alcanza hasta cuatro veces más rendimiento en tareas de IA y duplica el rendimiento gráfico y de almacenamiento frente a la generación con M4. Su procesador tiene 12 núcleos y la GPU también cuenta con 12 núcleos, mientras que la memoria unificada parte de 16 GB y puede configurarse hasta 32 GB.

El M5 Pro está dirigido a trabajos más exigentes

La versión de 1.699 dólares cambia considerablemente la propuesta. El Mac mini con M5 Pro puede configurarse con una CPU de hasta 18 núcleos, GPU de hasta 20 núcleos y hasta 64 GB de memoria unificada. Apple lo orienta a tareas como desarrollo de aplicaciones, edición y renderización de video, diseño 3D, simulaciones científicas y ejecución de modelos de inteligencia artificial de mayor tamaño.

También hay diferencias en conectividad. Ambos modelos incorporan Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb, con una opción de 10 Gb. El M6 incluye tres puertos Thunderbolt 4, mientras que el M5 Pro incorpora tres Thunderbolt 5.

El atractivo del nuevo Mac mini está, por tanto, menos en un cambio de diseño que en cuánto rendimiento concentra Apple en un equipo pequeño. El M6 apunta a un público que quiere aprovechar capacidades de IA sin pasar a una máquina profesional de alto costo, mientras que el M5 Pro busca cubrir cargas de trabajo que requieren más memoria, procesamiento y gráficos.

Para quienes estén interesados en comprarlo, el próximo punto a seguir será la disponibilidad y el precio que tendrá cada configuración fuera de Estados Unidos. La fecha internacional anunciada por Apple es el 22 de septiembre, pero el material disponible no especifica todavía las condiciones de venta para Colombia.