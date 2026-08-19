Abren curso gratis de ciencia de datos para 10.000 colombianos: cómo inscribirse

La academia de tecnología Henry abrió las inscripciones para un curso gratuito de ciencia de datos dirigido a 10.000 colombianos que quieran acercarse a esta área sin tener experiencia previa en tecnología. El programa incluye clases en vivo, materiales y certificado sin costo.

El curso, llamado “Data Science desde cero: del análisis de datos a Machine Learning”, está dirigido a estudiantes, emprendedores y trabajadores interesados en fortalecer sus habilidades profesionales. No exige experiencia laboral ni estudios relacionados con tecnología.

Las clases serán virtuales y tendrán una duración de 45 minutos cada una. La primera se realizará el 26 de agosto a las 7:00 p. m. y abordará la limpieza de datos, mientras que la segunda será el 27 de agosto, también a las 7:00 p. m., con una introducción al machine learning. Ambas se transmitirán por YouTube.

¿Qué aprenderán quienes participen?

En la primera sesión, los asistentes aprenderán a preparar una base de datos para su análisis. El ejercicio incluirá la identificación de registros duplicados, errores de escritura e información inconsistente. Federico Hernández, cofundador de Henry, señaló que esta tarea puede representar cerca del 80 % del tiempo de trabajo de un analista.

La segunda clase utilizará los datos organizados para construir en vivo un modelo sencillo de machine learning capaz de identificar patrones y estimar resultados. También habrá una introducción a herramientas utilizadas en este campo, entre ellas Python, Pandas y Scikit-learn.

Hernández explicó que el objetivo no es convertir a los participantes en expertos después de las dos sesiones, sino permitirles conocer cómo funciona el trabajo con datos y determinar si quieren continuar su formación en esta área.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de agosto en la página de aplicación de Henry. Las clases quedarán grabadas y los participantes recibirán un certificado emitido por la academia. También podrán acceder a una asesoría gratuita para conocer qué ruta de formación puede ajustarse a su perfil.

La convocatoria llega mientras Colombia enfrenta una demanda creciente de profesionales tecnológicos. Un estudio citado en la información estima que el país necesitará cerca de 85.000 profesionales adicionales en tecnología, con perfiles de ciencia de datos, big data e inteligencia artificial entre los más solicitados.