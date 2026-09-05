Cursos gratis de IA, datos y liderazgo: Banco Santander y Coursera abren 100.000 plazas

Banco Santander y Coursera habilitaron 100.000 plazas gratuitas de formación online para personas mayores de 18 años que quieran adquirir nuevas habilidades profesionales. La convocatoria incluye cursos de inteligencia artificial, análisis de datos, liderazgo, marketing e innovación, entre otras áreas.

Las plazas hacen parte del programa Santander | Skills for Work. De las 100.000 disponibles, 50.000 fueron asignadas en agosto y otras 50.000 se habilitaron en septiembre. La convocatoria está abierta a residentes de 12 países.

Uno de los principales atractivos es que no es necesario ser cliente de Santander ni tener un título universitario para solicitar una plaza. Los interesados pueden realizar la inscripción a través de Santander Open Academy.

80 cursos y certificados de Coursera

Las personas seleccionadas tendrán acceso gratuito durante 12 meses a un catálogo de 80 cursos online. La oferta combina formaciones breves, algunas de una o dos horas, con programas más extensos para quienes quieran profundizar en determinadas competencias.

Entre los contenidos disponibles están inteligencia artificial, análisis de datos, liderazgo, innovación, marketing e idiomas. También se incluyen ejercicios prácticos para complementar el aprendizaje.

Los participantes podrán realizar tantos cursos como quieran durante el periodo de acceso y recibirán un certificado oficial de Coursera por cada formación que completen.

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La iniciativa responde al aumento de la demanda de nuevas competencias profesionales asociado con la digitalización y la adopción de inteligencia artificial. Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 59 % de los trabajadores a nivel mundial necesitará actualizar o desarrollar nuevas habilidades antes de 2030.

Para acceder a la convocatoria, los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en uno de los 12 países participantes y solicitar la plaza mediante Santander Open Academy. No se exige ser cliente del banco ni contar con estudios universitarios.