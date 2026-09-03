Estos son los empleos tecnológicos que más crecerán hasta 2030

Los empleos relacionados con inteligencia artificial, datos y ciberseguridad estarán entre los que más crecerán hacia 2030. El Future of Jobs Report 2025, elaborado por el World Economic Forum (WEF) con información de más de 1.000 empresas que representan a más de 14 millones de trabajadores, ubica la IA y el big data como las habilidades de mayor crecimiento esperado, seguidas por redes, ciberseguridad y alfabetización tecnológica.

El estudio también estima que, entre 2025 y 2030, la transformación del mercado laboral generará 170 millones de nuevos puestos de trabajo, mientras que otros 92 millones podrían desaparecer. El resultado sería un aumento neto de 78 millones de empleos, aunque con una fuerte presión sobre las capacidades que necesitan los trabajadores.

¿Qué perfiles tendrán más oportunidades?

La inteligencia artificial encabeza buena parte de esta transformación. Las compañías están incorporando sistemas capaces de automatizar tareas, analizar información y apoyar procesos de decisión, lo que aumenta la necesidad de profesionales que sepan desarrollar, integrar y supervisar estas herramientas.

El WEF señala que los especialistas en IA y aprendizaje automático se encuentran entre las ocupaciones de más rápido crecimiento. También aparecen los desarrolladores de software y aplicaciones, mientras que los perfiles relacionados con datos mantienen una perspectiva favorable.

Los datos de Estados Unidos muestran una tendencia similar. La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que el empleo de los científicos de datos crecerá 34 % entre 2024 y 2034, muy por encima del promedio de todas las ocupaciones. Para ese periodo calcula unas 23.400 vacantes anuales para este perfil.

La ciberseguridad también tendrá una demanda creciente. La BLS calcula un aumento de 29 % en el empleo de analistas de seguridad de la información entre 2024 y 2034, con alrededor de 16.000 puestos adicionales cada año por crecimiento y reemplazo de trabajadores.

La nube también necesita profesionales

El crecimiento de la infraestructura digital está acompañado por una mayor inversión en servicios cloud. Gartner estimó que el gasto mundial de los usuarios finales en servicios de nube pública alcanzaría los 723.400 millones de dólares en 2025, frente a 595.700 millones en 2024.

Esto sostiene la demanda de perfiles dedicados a infraestructura, arquitectura cloud, administración de sistemas y desarrollo de aplicaciones para estos entornos.

El desarrollo de software tampoco pierde relevancia. La BLS proyecta un crecimiento de 15 % entre 2024 y 2034 para desarrolladores de software, analistas de calidad y testers.

La diferencia estará en las habilidades que acompañen la programación. El WEF calcula que 39 % de las competencias fundamentales de los trabajadores cambiarán antes de 2030.

Por eso, la formación tecnológica tendrá que avanzar al mismo ritmo que las empresas. Aprender programación, datos, inteligencia artificial, nube o ciberseguridad puede abrir oportunidades en áreas que están aumentando su demanda.

Para academias como Holberton, esta necesidad representa una oportunidad para preparar talento en las especialidades que están ganando espacio dentro de la industria tecnológica.

Los próximos cinco años no estarán definidos únicamente por la cantidad de empleos tecnológicos disponibles, sino por la capacidad de los trabajadores para actualizar sus conocimientos. Los datos muestran que IA, software, datos, nube y ciberseguridad estarán entre las áreas con mayor movimiento laboral.