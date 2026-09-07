GPT-6 Astra comenzó a desplegarse el 3 de septiembre de 2026 como el nuevo sistema de inteligencia artificial de OpenAI, capaz de operar un computador y completar tareas con diferentes herramientas digitales. Es el primero que alcanza el nivel Critical en ciberseguridad, la categoría más alta utilizada para identificar capacidades que podrían causar daños graves.

El acceso comenzó con un grupo reducido de organizaciones y se ampliará a los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. Los desarrolladores podrán utilizarlo mediante la API, Microsoft Azure y AWS Bedrock.

GPT-6 Astra puede completar tareas utilizando un computador

El sistema puede recibir un objetivo e interactuar con programas y servicios digitales para ejecutarlo, sin necesidad de recibir instrucciones para cada acción.

Entre sus capacidades están completar formularios en línea, actualizar registros de clientes en sistemas CRM, organizar calendarios e investigar en internet. También puede redactar resúmenes, analizar datos científicos, generar gráficos, crear sitios web, revisar interfaces e instalar y probar software.

En OSWorld 2.0, una evaluación sobre el uso de computadores, obtuvo un 72,6 % en unos 40 minutos por tarea. GPT-5.6 Sol alcanzó un 65,7 % en aproximadamente 75 minutos. La diferencia representa cerca de un 47 % menos de tiempo.

La actualización de Codex también contribuye a este desempeño. En Mind2Web, la combinación permitió completar tareas 1,9 veces más rápido que la experiencia con GPT-5.6 Sol.

Por qué el nivel Critical preocupa en ciberseguridad

Esta clasificación forma parte del Preparedness Framework, el mecanismo utilizado para evaluar capacidades que podrían representar riesgos graves. En este caso, significa que la inteligencia artificial puede realizar actividades de ciberseguridad considerablemente más complejas que generaciones anteriores.

Con las herramientas y permisos adecuados, puede encontrar vulnerabilidades desconocidas y desarrollar formas de aprovecharlas en sistemas protegidos. Para reducir posibles usos perjudiciales se incorporaron mecanismos de supervisión capaces de generar alertas o detener determinadas acciones para su revisión.

En ExploitBench, una evaluación centrada en la identificación y explotación de vulnerabilidades, alcanzó una puntuación del 100 %. La cifra corresponde a condiciones específicas de prueba y no implica que vaya a conseguir el mismo resultado en cualquier entorno de seguridad informática.

Otra evaluación midió si podía actuar más allá del objetivo autorizado al enfrentarse a una tarea difícil o imposible. La tasa de extralimitación fue del 0 %, mientras GPT-5.6 Sol registró un 48 % cuando fue probado sin las medidas de seguridad utilizadas en producción.

El desempeño mejora en tareas profesionales y científicas

Agents’ Last Exam utiliza software real para evaluar trabajos complejos relacionados con áreas como modelado financiero, ingeniería y producción multimedia. GPT-6 Astra obtuvo un 59,3 %, frente al 55,5 % de Claude Opus 5 y el 53,6 % de GPT-5.6 Sol.

En la configuración con mayor puntuación necesitó aproximadamente un 65 % menos de tokens de salida que Claude Opus 5. Los tokens son las unidades en las que la inteligencia artificial divide y procesa la información. Una menor cantidad puede reflejar mayor eficiencia, aunque no determina por sí sola el desempeño general.

Terminal-Bench Science 0.1 evalúa trabajos científicos que incluyen análisis de datos, simulaciones y ajuste de modelos. El resultado fue del 64,6 %, frente al 52,6 % de Claude Fable 5.1, con un costo estimado de API aproximadamente un 31 % menor.

Otras pruebas registraron un 99,9 % en ARC-AGI-3 y un 98 % en FrontierMath Tier 4. Según la información presentada durante el lanzamiento, también ha contribuido a resolver problemas matemáticos abiertos de larga data.

Cuánto cuesta y dónde estará disponible

La tarifa estándar de la API es de 10 dólares por cada millón de tokens de entrada y 50 dólares por cada millón de salida. Un modo rápido, que puede alcanzar hasta el doble de velocidad de procesamiento, eleva estos valores a 20 y 100 dólares, respectivamente.

En ChatGPT, el despliegue comprende los planes Plus, Pro, Business y Enterprise. El proceso comenzó el 3 de septiembre con un conjunto limitado de organizaciones y continuará de manera gradual.

La posibilidad de utilizar programas y completar procesos con menor intervención humana amplía sus aplicaciones, pero también exige controles acordes con ese grado de autonomía, especialmente en áreas sensibles como la ciberseguridad.