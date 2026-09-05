Huawei presentó internacionalmente los Watch 6, Watch 6 Pro, Watch GT 7, Watch GT 7 Pro y Watch D3. La nueva generación incorpora más funciones de salud y deporte, pantallas AMOLED y autonomías que alcanzan hasta 21 días en determinados modelos.

Las diferencias entre las tres familias van más allá del diseño. Los GT 7 priorizan la autonomía y el seguimiento deportivo, mientras los Watch 6 amplían las métricas relacionadas con la salud. El D3 mantiene como principal característica la medición de la presión arterial mediante un sistema inflable integrado en la correa.

Watch GT 7 y GT 7 Pro alcanzan hasta 21 días de batería

Dos tamaños conforman la gama Watch GT 7. La versión de 41 mm incorpora una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, mientras la de 46 mm aumenta hasta 1,47 pulgadas. Para su construcción, Huawei combina acero inoxidable con un compuesto reforzado con fibra.

La mayor autonomía corresponde al modelo de 46 mm, que puede alcanzar hasta 21 días con uso ligero. En condiciones normales, la duración anunciada es de unos 12 días y baja a alrededor de siete con la pantalla siempre encendida. La variante de 41 mm ofrece hasta 14 días con uso ligero y aproximadamente cinco manteniendo el panel activo.

Por su parte, el GT 7 Pro utiliza titanio, cerámica nanocristalina y cristal de zafiro. Su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas alcanza un brillo máximo de 3.000 nits. Esta característica puede favorecer la visualización del contenido bajo condiciones de mucha iluminación.

Entre las herramientas de salud aparecen el electrocardiograma, el sensor óptico de frecuencia cardiaca y la medición de temperatura de la piel. Para actividades acuáticas, dispone de un medidor de profundidad y permite registrar sesiones de apnea de hasta 40 metros.

El apartado deportivo suma seguimiento dedicado para pádel y perfiles para esquí, carrera por senderos y otros entrenamientos al aire libre. Huawei también señala una mayor duración del GPS continuo, una función relevante para registrar recorridos prolongados.

El Watch GT 7 tendrá un precio inicial de 279,99 libras esterlinas, aproximadamente US$379, mientras el GT 7 Pro partirá de 379,99 libras, unos US$514 al cambio. La compañía ofrece además un descuento de 50 libras para pedidos realizados hasta el 13 de octubre.

Huawei Watch 6 amplía las métricas para seguir la salud

La serie Huawei Watch 6 llega en diferentes tamaños. El modelo estándar estará disponible con cajas de 42 y 46 mm, mientras el Pro se ofrecerá en 43 y 46 mm. Con 38 gramos sin incluir la correa, la variante estándar de 42 mm es la más ligera de esta familia.

Los materiales también dependen de la edición. Las versiones convencionales emplean aleación de aluminio y acero inoxidable. Algunos Watch 6 Pro de 46 mm recurren al titanio, mientras las ediciones Ceramic y White de 43 mm utilizan un material cerámico de nanotecnología.

Una de las novedades se encuentra en X-Tap, sensor que ya estaba presente en la serie Watch 5 y permite medir simultáneamente diferentes indicadores. Ahora añade soporte para estudios relacionados con hipertensión, diabetes y riesgo de enfermedad coronaria, elevando a 14 el número de métricas contempladas por esta tecnología.

Según Huawei, la sensibilidad del sensor aumentó un 100 % y el sistema pasó de cuatro a 12 canales. La serie también registra frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno en sangre, sueño, electrocardiograma y variabilidad de la frecuencia cardiaca.

A estas mediciones se suman el análisis de arritmias mediante onda de pulso, la evaluación de rigidez arterial y herramientas relacionadas con la respiración durante el sueño. Health Insights utiliza los registros diarios para identificar tendencias de bienestar a largo plazo y ofrecer recomendaciones sobre recuperación y condición física.

Para quienes utilizan el reloj durante el ejercicio, hay más de 100 modos deportivos, incluidos perfiles especializados para esquí, ciclismo y golf. Un nuevo análisis de entrenamiento con inteligencia artificial muestra la carga de ejercicio, métricas relacionadas con la actividad y recomendaciones de recuperación.

Los Watch 6 Pro reciben además Expedition, una aplicación que anteriormente estaba disponible en la serie Watch Ultimate. Incluye mapas en color, marcadores de puntos de referencia, información para los recorridos y navegación de regreso, herramientas dirigidas principalmente a actividades al aire libre.

La autonomía varía según el tamaño. Las versiones de 42 y 43 mm alcanzan hasta tres días de uso típico y siete con el ahorro de batería activado. Los modelos de 46 mm ofrecen hasta 4,5 días en condiciones habituales y 11 días utilizando ese modo.

El Huawei Watch 6 tendrá un precio inicial de 399,99 libras esterlinas, aproximadamente US$541, mientras el Watch 6 Pro partirá de 599,99 libras, unos US$811 al cambio. Ambos estarán disponibles desde el 23 de septiembre.

Watch D3 mide la presión arterial mediante su correa

El Huawei Watch D3 incorpora una pantalla LTPO AMOLED de 1,92 pulgadas con resolución de 480 × 408 píxeles y brillo máximo de 3.000 nits. Su antecesor alcanzaba 1.500 nits, por lo que la cifra máxima anunciada se duplica en esta generación.

Su principal diferencia frente a los otros relojes está en la medición de la presión arterial desde la muñeca. La correa integra una cámara de aire que se expande durante el proceso y ahora es un milímetro más estrecha. También mantiene el monitoreo ambulatorio durante 24 horas y genera informes basados en las tendencias registradas.

Otra novedad permite consultar mediciones de presión arterial antes y después del ejercicio, junto con el seguimiento de las tendencias de la frecuencia cardiaca. Health Glance complementa estas herramientas con un informe de 11 indicadores en 60 segundos, entre ellos presión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno en sangre.

El Watch D3 incorpora Bluetooth 6.0 y una batería de 540 mAh. Huawei anuncia una autonomía de hasta seis días de uso regular. Su precio será de 399,99 libras esterlinas, aproximadamente US$541 al cambio, y estará disponible desde el 23 de septiembre.

Imagen: Huawei, editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)