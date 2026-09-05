Sony ULT TOWER MAX llega con hasta 2.150 W de potencia y graves reforzados

Sony amplió su línea de audio para fiestas con tres nuevos altavoces ULT POWER SOUND: ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5. Los equipos incorporan nuevos woofers circulares, gabinetes de gran tamaño y el conducto ULT DUCT para reforzar las frecuencias bajas y aumentar la presión sonora.

El ULT TOWER MAX encabeza la nueva gama con tres woofers, dos frontales y uno trasero, además de una potencia de salida de hasta 2.150 W. El ULT TOWER 7 alcanza hasta 420 W, mientras que el ULT TOWER 5 ofrece hasta 300 W en un formato más compacto.

Los tres modelos incluyen los modos ULT1 y ULT2 para incrementar los graves. También cuentan con FLAT, que busca reproducir el sonido de acuerdo con la fuente original, y LIVE, que recrea una sensación similar a una presentación en vivo. La ecualización puede personalizarse desde la aplicación Sony | Sound Connect.

Opciones para fiestas, DJ y karaoke

Los modelos ULT TOWER MAX y ULT TOWER 7 incorporan 360° Party Sound, una tecnología que distribuye el audio por el espacio. La gama también ofrece conexiones XLR, RCA y USB-C, además de la posibilidad de enlazar altavoces compatibles para crear una configuración estéreo.

Sony añadió efectos de iluminación BEAT, WAVE y MELLOW, que permiten sincronizar las luces con la música o elegir patrones más tranquilos. Para karaoke es posible conectar el micrófono opcional ULTMIC1, mientras que Party Chain permite enlazar varios equipos compatibles mediante Auracast.

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En movilidad, el ULT TOWER MAX y el ULT TOWER 7 incorporan ruedas mejoradas. El TOWER 7 ofrece hasta 30 horas de batería y el TOWER 5 hasta 20 horas, bajo las condiciones de prueba especificadas por Sony. Ambos cuentan además con resistencia al agua IPX4 cuando se utilizan en posición vertical y con la tapa del puerto correctamente cerrada.

Los tres equipos también incluyen plástico reciclado en su fabricación: aproximadamente 35 % en el ULT TOWER MAX y 20 % en los otros dos modelos. Sony indicó que los precios y la disponibilidad pueden consultarse en su tienda local.