¿Quieres entender los errores de la IA? Así puedes inscribirte gratis a estas sesiones

La inteligencia artificial puede generar respuestas en segundos, pero también puede repetir errores, interpretar mal la información y afectar la manera en que las personas consumen contenidos en internet. Estos problemas serán el eje de dos nuevas sesiones de Next Move by Holberton, que estarán a cargo de Jon Rueda.

Las actividades se realizarán el 17 de septiembre y el 1 de octubre y estarán dirigidas a personas interesadas en conocer más sobre los riesgos, errores y efectos que puede tener el uso de la inteligencia artificial.

Fallos históricos y su repetición en la IA

La primera sesión será el 17 de septiembre y tendrá como título “Fallos históricos y su repetición en la IA”.

En este encuentro se analizarán algunos errores que han ocurrido a lo largo de la historia de la tecnología y se explicará cómo determinados patrones pueden volver a aparecer con los sistemas de inteligencia artificial actuales.

La conversación busca ir más allá de las capacidades de estas herramientas para revisar también sus limitaciones y la importancia de entender cómo se producen sus fallos.

IA, noticias y opinión

La segunda sesión será el 1 de octubre, bajo el título “IA, noticias y opinión”.

En este caso, el encuentro abordará los problemas que pueden surgir cuando la inteligencia artificial trabaja con noticias, información y opiniones.

También se analizará cómo estos errores pueden influir en la forma en que las personas procesan la información, en su capacidad de análisis y en el tiempo que permanecen conectadas a internet.

La sesión plantea así una discusión sobre el papel que están adquiriendo las herramientas de IA en el consumo cotidiano de contenidos y sobre la necesidad de utilizarlas de manera crítica.

¿Quién estará a cargo de las sesiones?

El speaker será Jon Rueda, profesional con más de 20 años de experiencia en tecnología. Su trayectoria incluye áreas como ciberseguridad, hardware, software, mantenimiento y reparación.

Además, Rueda forma parte del programa Microsoft Insider, una comunidad relacionada con el desarrollo y prueba de productos y servicios de Microsoft.

¿Cómo participar en Next Move by Holberton?

Las personas interesadas pueden registrarse como audiencia mediante el formulario de inscripción de Next Move by Holberton.

En el registro se solicitan datos como nombre, profesión y correo electrónico. Después de completar el formulario, los participantes recibirán por correo el enlace y la información necesaria para conectarse a la sesión seleccionada.

El registro es individual y el enlace de acceso es personal e intransferible, por lo que no debe compartirse públicamente.

Los asistentes también deberán mantener una participación respetuosa y profesional. Las preguntas y comentarios deben estar relacionados con el tema de la sesión.

Holberton advierte además que no está permitido grabar, reproducir, distribuir o publicar el contenido de las sesiones sin autorización. Tampoco se pueden utilizar estos espacios para promocionar productos, servicios o actividades personales sin autorización previa.

De esta manera, Next Move by Holberton propone dos encuentros para discutir no solo lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino también los errores que puede cometer y la manera en que estos pueden afectar nuestra relación con la información digital.