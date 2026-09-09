iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold8 Ultra ¿cuál ofrece más?

El primer plegable de Apple entra a competir en un segmento donde Samsung acumula varias generaciones de desarrollo. La comparación iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold8 Ultra enfrenta dos propuestas premium con diferencias importantes en tamaño. El Duo cuesta desde US$1.999 y combina pantallas de 5,4 y 7,6 pulgadas, mientras el modelo de Samsung parte de US$2.099,99 y amplía esos paneles hasta 6,5 y 8 pulgadas.

Una diferencia aproximada de US$101 entre las versiones de 256 GB hace que la comparación vaya más allá del precio. El modelo de Samsung ofrece pantallas de mayor tamaño y tres cámaras traseras, mientras el de Apple alcanza hasta 2 TB de almacenamiento, admite Apple Pencil y cuenta con certificación IP68. La elección también cambia según el espacio de trabajo, las opciones fotográficas y el ecosistema de cada equipo.

iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold8 Ultra cambia el tamaño

Ambos equipos utilizan pantallas interiores pensadas para ampliar el espacio disponible al abrirlos, aunque las dimensiones son diferentes. El Duo incorpora un panel de 7,6 pulgadas y una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Su rival aumenta esas medidas hasta 8 pulgadas en el interior y 6,5 pulgadas cuando permanece cerrado, una diferencia especialmente apreciable en el panel utilizado sin desplegar el celular.

En brillo máximo existe un empate de hasta 3.000 nits y los dos modelos ofrecen frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz. El plegable de Apple incorpora ProMotion y un acabado de nanotextura destinado a reducir reflejos y hacer menos perceptible el pliegue. El Fold8 Ultra utiliza paneles Dynamic AMOLED 2X y un acabado de baja reflectancia para mejorar la visualización en exteriores.

Más superficie no significa automáticamente mayor calidad de imagen, pero sí cambia la manera de aprovechar el formato. Las 8 pulgadas del Fold8 Ultra dejan más espacio para distribuir aplicaciones, documentos o contenido multimedia. El Duo mantiene un panel interior más compacto y utiliza iOS 27 para mostrar dos aplicaciones simultáneamente, además de adaptar la interfaz según la posición del equipo.

Apple Pencil amplía las posibilidades del Duo

La compatibilidad con Apple Pencil llegará al Duo más adelante en 2026, una función que por primera vez lleva el lápiz de la compañía a un iPhone. El accesorio podrá utilizarse para escribir, dibujar y realizar selecciones directamente sobre sus pantallas. El Fold8 Ultra no admite S Pen, aunque aprovecha sus 8 pulgadas mediante aplicaciones en paralelo y herramientas de productividad integradas en One UI 9.

Esa diferencia puede resultar relevante para quienes quieran utilizar el plegable para tomar notas, hacer anotaciones sobre documentos o dibujar. Samsung compensa la ausencia del lápiz con una superficie interior más amplia y funciones de multitarea desarrolladas durante varias generaciones. Los dos modelos, por tanto, buscan acercarse a tareas que normalmente requieren más espacio que el disponible en un celular convencional.

Otro punto en común aparece en la seguridad biométrica. El Duo prescinde de Face ID y coloca Touch ID en uno de sus botones laterales. Su rival también integra el lector de huellas en un costado. Esta ubicación mantiene disponible el desbloqueo biométrico independientemente de si el equipo está abierto o cerrado, sin ocupar espacio adicional dentro de la pantalla plegable.

El teleobjetivo amplía las opciones fotográficas del Ultra

Dos cámaras traseras de 48 megapíxeles conforman el sistema fotográfico del Duo, incluida una ultra gran angular. El formato plegable permite utilizar la pantalla exterior como visor al tomar fotografías con las cámaras principales, lo que facilita comprobar el encuadre antes de capturar una imagen o grabar contenido sin depender exclusivamente de las cámaras destinadas a las videollamadas.

Por detrás, el Fold8 Ultra incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles, una ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x. La tercera cámara representa una diferencia concreta frente al Duo porque permite realizar acercamientos ópticos mediante una distancia focal dedicada, mientras el sistema de Samsung también puede grabar video en resolución 8K.

Los megapíxeles, sin embargo, no determinan por sí solos cuál consigue mejores fotografías. Procesamiento, óptica, rango dinámico, reproducción del color y desempeño con poca luz también influyen en el resultado. Sin pruebas realizadas bajo las mismas condiciones, la ventaja verificable del Ultra está en ofrecer tres cámaras traseras y un teleobjetivo dedicado, no necesariamente en producir imágenes de mayor calidad.

Dos procesadores premium necesitan pruebas comparables

Dentro del Duo se encuentra el A20 Pro, fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros y acompañado por el módem C2. El chip integra una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos y componentes dedicados al procesamiento de inteligencia artificial. Una cámara de vapor ayuda a controlar la temperatura cuando el procesador mantiene cargas de trabajo exigentes durante periodos prolongados.

Para el Fold8 Ultra, Samsung utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con CPU, GPU y NPU destinadas a diferentes cargas de procesamiento. Las especificaciones no permiten establecer cuál ofrece mayor potencia o eficiencia. Esa conclusión requiere pruebas equivalentes que midan rendimiento sostenido, temperatura, consumo energético y comportamiento de aplicaciones bajo condiciones comparables.

Respecto a la autonomía, el modelo surcoreano incorpora una batería típica de 5.000 mAh y anuncia hasta 27 horas de reproducción de video. El Duo distribuye sus baterías entre las dos mitades y señala hasta 31 horas de video con la pantalla interior o 44 horas cuando se utiliza la exterior. Las metodologías empleadas por las compañías son diferentes, por lo que esas cifras no permiten establecer directamente cuál dura más.

En carga también existen datos concretos para el Fold8 Ultra. El equipo admite hasta 45 W por cable y puede recuperar aproximadamente el 67 % de la batería en 30 minutos bajo las condiciones de prueba de la marca. A esto suma carga inalámbrica de hasta 20 W y PowerShare, una función que permite suministrar energía de forma inalámbrica a dispositivos compatibles.

La resistencia y el almacenamiento separan las propuestas

Frente al ingreso de agua y partículas aparece otra diferencia. El Duo cuenta con certificación IP68, mientras el Fold8 Ultra tiene IP48. Los dos contemplan resistencia al agua bajo condiciones específicas, pero el primer número indica distintos niveles de protección frente a partículas sólidas. Esto da al modelo de Apple una clasificación superior frente al polvo dentro del estándar IP.

Con 215 gramos de peso, el plegable de Samsung mide 4,1 milímetros de grosor cuando está desplegado y 8,9 milímetros al cerrarlo. La estructura Flex Titanium situada bajo la pantalla está diseñada para reforzar el soporte, absorber presión e impactos y reducir con el tiempo la visibilidad del pliegue. La resistencia del mecanismo a largo plazo necesitará pruebas de uso prolongado.

En almacenamiento, el Fold8 Ultra se ofrece con 256 GB, 512 GB o 1 TB, acompañado por 12 o 16 GB de memoria según la configuración. El Duo comienza igualmente con 256 GB, pero lleva su capacidad máxima hasta 2 TB. Ese espacio adicional puede resultar relevante al guardar grandes bibliotecas de fotografías, videos de alta resolución, aplicaciones y archivos directamente en el celular.

Cerca de US$101 separan a los dos plegables

Con 256 GB, el Duo comienza en US$1.999 en Estados Unidos. Las reservas están previstas para el 16 de octubre y las primeras unidades llegarán el 23 del mismo mes. El Fold8 Ultra tiene un precio regular de US$2.099,99 con la misma capacidad, una diferencia relativamente pequeña dentro de un segmento donde ambos superan la barrera de los US$1.900.

Al comparar el iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold8 Ultra, pagar aproximadamente US$101 adicionales por el modelo surcoreano entrega pantallas más grandes y un sistema de tres cámaras con teleobjetivo. El plegable de Apple cuesta menos en su configuración inicial y responde con IP68, compatibilidad anunciada con Apple Pencil y almacenamiento que puede alcanzar los 2 TB.

Finalmente, el iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold8 Ultra enfrenta dos momentos diferentes en la evolución de esta categoría. El primero representa la entrada de Apple al formato, mientras el segundo recoge varias generaciones de desarrollo de Samsung y lleva su propuesta Ultra a los plegables. Elegir entre ambos dependerá de prioridades como tamaño de pantalla, cámaras, ecosistema, almacenamiento y herramientas de productividad, mientras autonomía, rendimiento y durabilidad necesitarán pruebas comparables.

Imagen: ENTER.CO / Generada con ia (ChatGPT)