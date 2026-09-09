iPhone Duo: Apple presenta su primer celular plegable, precio y fecha de llegada a Colombia

Apple finalmente entra al mercado de los celulares plegables con el iPhone Duo, un modelo que cambia la forma tradicional de usar sus dispositivos al incorporar dos pantallas y un formato que pasa de un equipo compacto a una superficie interna de 7,6 pulgadas.

Al estar cerrado, el iPhone Duo incorpora una pantalla externa Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, con el 90 % del área de pantalla del iPhone 18 Pro. Al abrirlo, la superficie interna crece hasta las 7,6 pulgadas, un tamaño que Apple sitúa 50 % por encima de la pantalla del iPhone 18 Pro Max.

Las dos pantallas mantienen la misma relación de aspecto para que el contenido pueda continuar de una a otra sin cambios bruscos. También cuentan con ProMotion, Always On y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores. La pantalla interna utiliza una superficie con nanotextura para reducir reflejos y hacer menos visible la arruga característica de los dispositivos plegables.

El diseño utiliza titanio de grado 5 y una bisagra de precisión formada por más de 100 componentes. Apple también incorporó Ceramic Shield en la parte trasera y Ceramic Shield 2 en la pantalla exterior, que ofrece una resistencia a los arañazos tres veces superior a la generación anterior. El equipo cuenta además con certificación IP68 frente a salpicaduras, agua y polvo.

El plegable de Apple también cambia la forma de tomar fotos

La cámara principal Fusion de 48 MP incorpora estabilización óptica mediante desplazamiento del sensor, un teleobjetivo 2x de calidad óptica y procesamiento de imagen para mejorar los detalles, especialmente en condiciones de poca luz. A ella se suma una cámara Fusion Ultra Wide de 48 MP y una cámara frontal Center Stage capaz de tomar fotos y videos en distintas orientaciones.

El formato plegable permite funciones que aprovechan la pantalla exterior. Smart Take puede analizar la escena mediante modelos de IA y capturar automáticamente cuando las personas están listas para la fotografía. Duo Preview muestra en la pantalla externa la imagen que está encuadrando la cámara, mientras que Kid Cue utiliza animaciones de Peanuts para llamar la atención de los niños.

}Para video, el iPhone Duo permite grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision desde la cámara principal. También incorpora efectos cinematográficos posteriores a la grabación, Audio Mix y grabación Time-lapse en 4K Dolby Vision HDR.

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El nuevo formato también modifica iOS 27. Cuando está abierto, el sistema puede mostrar dos aplicaciones simultáneamente mediante Split View, abrir dos ventanas de una misma aplicación y guardar pares de apps para retomarlas posteriormente. Siri AI puede utilizar el contenido mostrado en pantalla mientras el usuario consulta otra aplicación.

En rendimiento, el iPhone Duo utiliza el chip A20 Pro junto con una cámara de vapor personalizada. Apple asegura que ofrece hasta 35 % más rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro. Su CPU de seis núcleos es hasta 20 % más rápida que la del A19 Pro y la GPU de siete núcleos alcanza hasta 40 % más rendimiento.

La batería está dividida entre los dos lados del dispositivo. La compañía reporta hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna, 44 horas con la externa y hasta 24 horas de uso cuando ambas pantallas se utilizan simultáneamente. La carga puede alcanzar 50 % en unos 20 minutos mediante cable y en unos 30 minutos de forma inalámbrica con MagSafe o Qi2.

El iPhone Duo parte de 1.999 dólares, con almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Colombia está incluida entre los países de la primera fase: las reservas comenzarán el 16 de octubre y la disponibilidad arrancará el 23 de octubre.