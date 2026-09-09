POCO C95 Pro tendría batería de 7.500 mAh y pantalla de 120 Hz

Una reciente filtración revela imágenes y características del próximo celular económico de Poco. El POCO C95 Pro aparece como posible sucesor del C85 4G, con una batería de mayor capacidad, pantalla de 120 Hz y conexión móvil limitada a redes 4G. Xiaomi todavía no ha presentado oficialmente el equipo, por lo que sus especificaciones permanecen sin confirmar.

Entre los datos divulgados figuran una pantalla de 6,9 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, dos opciones de memoria y Android 16 con HyperOS 3. El dispositivo también ha sido relacionado con un modelo certificado por la IMDA de Singapur, aunque ese registro no revela cuándo será presentado oficialmente.

El POCO C95 Pro buscaría destacar por su batería

La información preliminar atribuye al celular una batería de silicio-carbono con 7.500 mAh. Su capacidad no permite determinar por sí sola cuántas horas durará una carga, porque la autonomía también depende del consumo de la pantalla, las aplicaciones, la conectividad y la optimización del sistema.

Para recuperar energía se señalan 45 W de carga por cable mediante Power Delivery y 22,5 W de carga inversa. Esta última función permite transferir energía desde el celular hacia otro dispositivo compatible utilizando una conexión por cable.

El equipo mide 170,1 x 78,4 x 8,8 milímetros y pesa 232 gramos, de acuerdo con las especificaciones preliminares. La construcción combina un marco de plástico con una cubierta posterior del mismo material o de silicona con apariencia de cuero. En el frontal aparece protección Corning Gorilla Glass 7i.

A esto se suma una clasificación IP64, que contempla protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua. Este nivel no cubre inmersiones, por lo que no debe interpretarse como resistencia para utilizar el celular bajo el agua.

Los 120 Hz contrastan con una conectividad limitada a 4G

La pantalla IPS LCD alcanza 6,9 pulgadas, con resolución de 1.600 x 720 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Esta frecuencia puede hacer que desplazamientos y animaciones compatibles se perciban con mayor fluidez. La resolución, en cambio, se mantiene por debajo de Full HD.

El MediaTek Helio G91 Ultra es el procesador asociado al dispositivo. Fabricado en 12 nanómetros, integra dos núcleos Cortex-A75 de hasta 2,0 GHz, seis Cortex-A55 de hasta 1,8 GHz y gráficos Mali-G52 MC2. La plataforma admite redes GSM, HSPA y LTE, pero no conectividad 5G.

Las opciones de memoria combinan 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y 8 GB con 256 GB. El espacio interno utiliza eMMC 5.1 y puede ampliarse mediante microSDXC. La tarjeta comparte ranura con una de las SIM, de manera que usarla ocupa el espacio destinado a una de las dos líneas.

En fotografía, el sensor principal alcanza 50 megapíxeles, tiene apertura f/1.8 y enfoque automático PDAF. Está acompañado por un sensor auxiliar cuyas características no se han detallado. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y las dos pueden grabar video hasta 1080p a 30 cuadros por segundo.

Android 16 con HyperOS 3 figura como sistema operativo. El resto de las características incluye altavoces estéreo, conector de 3,5 milímetros para audífonos, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.4, radio FM, USB-C 2.0 con OTG y lector de huellas lateral. La disponibilidad de NFC depende del mercado.

En los colores existen diferencias entre las fuentes disponibles. La ficha preliminar recoge verde con apariencia de cuero y azul, mientras el reporte añade una variante negra. Poco no ha confirmado cuáles estarán disponibles cuando el celular llegue al mercado.

Por otra parte, el modelo 2606FPC72Y apareció en la certificación de la IMDA de Singapur con soporte para Bluetooth, Wi-Fi y NFC. El registro no confirma las demás características atribuidas al POCO C95 Pro ni establece su fecha de lanzamiento. El precio y los países donde se comercializará tampoco han sido anunciados oficialmente.

Imagen: GSMArena