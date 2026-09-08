Xiaomi, Samsung y Huawei se enfrentan por el plegable tipo pasaporte: ¿cuál gana?

El Pura X Max, Galaxy Z Fold8 y Xiaomi 18 Fold tienen una idea en común: reducir la altura del dispositivo cerrado para ganar una pantalla más ancha. Pero sus prioridades son muy diferentes.

Los plegables tipo libro están cambiando de forma. En lugar de mantener el diseño alto y estrecho que durante años dominó esta categoría, tres fabricantes decidieron en 2026 apostar por equipos más bajos y anchos, con una apariencia que recuerda a un pasaporte cuando están cerrados.

Huawei fue una de las primeras en llevar esta fórmula a su generación de 2026 con el Pura X Max; Samsung hizo un giro importante con el Galaxy Z Fold8 y Xiaomi acaba de sumarse con el 18 Fold. La comparación deja una conclusión interesante: no existe un ganador absoluto, pero sí un modelo que resulta más equilibrado.

Huawei Pura X Max: el que más apuesta por la fotografía

El Pura X Max tiene una pantalla externa OLED de 5,4 pulgadas y una flexible interna de 7,7 pulgadas, ambas con tecnología LTPO 2.0 y refresco adaptable de 1 a 120 Hz. La pantalla interior alcanza una resolución de 2.584 × 1.828 píxeles, mientras que la exterior ofrece 1.848 × 1.264. Huawei también incorpora segunda generación de Kunlun Glass en la pantalla externa.

Su configuración fotográfica es una de sus mayores diferencias. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura física variable entre f/1.4 y f/4.0, estabilización óptica y sensor RYYB. Está acompañada por un ultra gran angular de 12,5 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP, también con estabilización óptica.

El sistema permite un zoom óptico aproximado de 3,5 aumentos y zoom digital de hasta 100x.

También es el más pesado de los tres: 229 gramos. A cambio, incorpora una batería de 5.300 mAh, carga por cable de 66 W y carga inalámbrica de 50 W. Su resistencia está certificada con IP58 e IP59.

Huawei fijó el precio inicial en China en 10.999 yuanes, que equivalen a unos US$1.639 o $5,12 millones colombianos utilizando las tasas de cambio de referencia del 8 de septiembre.

Samsung Galaxy Z Fold8: el más ligero

Samsung tomó una decisión distinta. El Galaxy Z Fold8 no intenta ganar la batalla por batería o megapíxeles, sino por peso, dimensiones y experiencia de software.

Cerrado mide 123,9 × 81,9 × 9,7 mm y pesa apenas 201 gramos. Abierto tiene 4,5 mm de grosor. La pantalla externa es de 5,5 pulgadas y la interna de 7,6 pulgadas, ambas Dynamic AMOLED 2X y con actualización de hasta 120 Hz. La pantalla principal tiene una relación 4:3, mientras que la exterior adopta una proporción 10:16.

Es el más ligero de la comparación y también el que ofrece una experiencia más madura para multitarea. Samsung acompaña el formato con Galaxy AI, Android 17 y el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy.

En fotografía utiliza dos sensores traseros de 50 MP, uno principal y otro ultra gran angular, además de una cámara frontal de 10 MP y otra de 10 MP en la cubierta. Puede grabar video hasta 8K a 30 cuadros por segundo.

La desventaja aparece en la batería. Tiene 4.800 mAh, aunque admite carga por cable de 45 W y carga inalámbrica rápida de 20 W.

En Estados Unidos parte de US$1.899,99, unos $5,94 millones colombianos con la TRM utilizada para esta comparación. La versión de 512 GB cuesta US$2.099,99 y la de 1 TB, US$2.499,99.

Xiaomi 18 Fold: el golpe de hardware

Xiaomi llega con una estrategia más agresiva. El 18 Fold tiene una pantalla exterior de 5,38 pulgadas y una interior de 7,58 pulgadas. Ambas utilizan paneles OLED LTPO de hasta 120 Hz y alcanzan hasta 4.000 nits de brillo máximo.

Su principal argumento está debajo de la carcasa. Integra el procesador propio XRing O3, hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

También es el que pone las cifras más altas sobre la mesa en batería: 6.000 mAh, con carga de 67 W por cable y 50 W inalámbrica. En fotografía, Xiaomi se apoya en Leica y una cámara principal de 200 MP, acompañada por un teleobjetivo periscópico de 50 MP y un ultra gran angular de 50 MP.

El precio inicial en China es de 10.999 yuanes, equivalente a unos US$1.639 o $5,12 millones. Las versiones superiores llegan hasta 14.999 yuanes, alrededor de US$2.235 o $6,99 millones colombianos al hacer la conversión. Son equivalencias cambiarias, no precios de venta en Colombia.

¿Cuál compraría?

Si la prioridad es cámara y resistencia, el Huawei Pura X Max tiene argumentos fuertes: teleobjetivo periscópico, apertura variable, 5.300 mAh y certificaciones IP58/IP59.

Si lo importante es peso, software, productividad y disponibilidad internacional, el Galaxy Z Fold8 es la alternativa más completa. Sus 201 gramos hacen una diferencia considerable en un dispositivo que debe transportarse todos los días, y Samsung tiene una ventaja evidente en ecosistema y soporte.

Pero si la comparación se limita al hardware, el Xiaomi 18 Fold resulta difícil de ignorar. Tiene la batería más grande, carga rápida, cámara principal de 200 MP, teleobjetivo periscópico, hasta 1 TB de almacenamiento y un formato realmente pensado alrededor de la idea de “pasaporte”. Su principal problema es precisamente el contrario de Samsung: su disponibilidad internacional todavía no está confirmada.

Por eso, el ganador general de esta comparación sería el Galaxy Z Fold8 para quien busca el paquete más equilibrado, mientras que el Xiaomi 18 Fold sería la opción más atractiva para quien prioriza especificaciones de hardware. Huawei, por su parte, se queda con una carta especialmente fuerte para los usuarios que ponen la fotografía por encima del resto.

La batalla de 2026 deja así una conclusión más importante que cualquier cifra: el plegable ya no está tratando solamente de convertirse en una pequeña tableta. Ahora también busca resolver un problema mucho más cotidiano: cómo ofrecer una pantalla grande sin obligar al usuario a cargar un dispositivo enorme cuando está cerrado.