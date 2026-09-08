Apple Event 2026: fecha, horarios y cómo verlo en vivo

El Apple Event 2026 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. hora del Pacífico de Estados Unidos. La transmisión podrá seguirse gratuitamente desde diferentes países mediante el sitio web de la compañía, Apple TV y YouTube. “Surprise and Shine” es el lema elegido para una jornada centrada en las novedades de hardware y software.

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max serían los principales protagonistas, junto con la posible aparición del primer iPhone plegable. La jornada podría incluir nuevos relojes y detalles sobre las próximas versiones de sus sistemas operativos. La lista completa de dispositivos no se ha revelado, por lo que varias de las novedades conocidas antes de la keynote proceden de filtraciones y reportes.

Apple Event 2026, horarios en cada país

La keynote comenzará simultáneamente en todo el mundo a las 10:00 a. m. PT desde California. La diferencia horaria entre países significa que parte de América podrá verla durante la mañana o primeras horas de la tarde, mientras en Europa será al final de la jornada. En algunos países de Asia y Oceanía ya será 10 de septiembre cuando empiece la transmisión.

Estados Unidos: 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET

México: 11:00 a. m. en Ciudad de México

Colombia: 12:00 p. m.

Perú: 12:00 p. m.

Ecuador: 12:00 p. m.

Panamá: 12:00 p. m.

Venezuela: 1:00 p. m.

Chile: 1:00 p. m.

Argentina: 2:00 p. m.

Uruguay: 2:00 p. m.

Brasil: 2:00 p. m. en Brasilia

Reino Unido: 6:00 p. m.

España: 7:00 p. m. en horario peninsular

India: 10:30 p. m.

Japón: 2:00 a. m. del 10 de septiembre

Australia: 3:00 a. m. del 10 de septiembre en Sídney

Para Japón y Australia, el cambio de fecha implica que la presentación podrá seguirse durante la madrugada del jueves. En América Latina, los horarios se concentran entre el mediodía y primeras horas de la tarde, dependiendo del país. España y Reino Unido podrán verla durante la tarde, mientras Estados Unidos tendrá diferentes horas de inicio según cada zona.

Cómo ver la presentación en vivo

La opción directa será la página oficial de eventos, donde estará disponible el reproductor para seguir la keynote desde un navegador. No será necesario instalar una aplicación adicional ni pagar una suscripción. El acceso puede hacerse desde un celular, tableta o computador compatible, por lo que bastará con ingresar al sitio cerca de la hora programada.

Apple TV será otra alternativa para acceder a la transmisión desde dispositivos y plataformas compatibles con el servicio. YouTube ofrecerá una tercera vía y facilitará verla desde celulares, computadores, tabletas o televisores inteligentes. Quienes prefieran recibir una alerta antes del comienzo podrán activar el recordatorio del video y recibir una notificación cuando esté próximo a comenzar.

Los iPhone 18 Pro encabezarían los anuncios

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max concentrarían buena parte de las novedades. Las filtraciones apuntan a modificaciones en la cámara, el procesador, la batería y algunos elementos del diseño frontal. Las especificaciones definitivas y las configuraciones disponibles se conocerán durante la presentación, cuando será posible comprobar cuáles de los cambios adelantados durante los últimos meses llegarán a los nuevos celulares.

La cámara principal incorporaría apertura variable, un mecanismo capaz de modificar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor. Una apertura más amplia puede resultar útil al fotografiar escenas con poca iluminación, mientras una más cerrada ofrece mayor control sobre la profundidad de campo. Todavía no se conoce el rango disponible ni qué nivel de control ofrecería esta función al tomar una fotografía.

En el frontal se menciona una Dynamic Island de menor tamaño. Los modelos Pro estrenarían además una nueva generación de procesadores, mientras el iPhone 18 Pro Max tendría una batería de mayor capacidad. Las cifras publicadas hasta ahora difieren entre fuentes, así que no existe suficiente información para establecer cuánto aumentaría la autonomía respecto a la generación anterior.

Los colores son otra de las incógnitas previas al lanzamiento. Entre las filtraciones aparece un tono cereza oscuro para los modelos Pro, acompañado de gris, plata y azul niebla. Estas denominaciones tampoco son oficiales y podrían cambiar cuando se conozca la gama definitiva, incluida la disponibilidad de cada acabado según la capacidad de almacenamiento o el mercado donde se comercialice.

El primer iPhone plegable podría debutar

Una de las novedades que genera mayor expectativa es el posible primer celular plegable de Apple. El dispositivo tendría un formato que ampliaría considerablemente la superficie de pantalla al abrirse, siguiendo el concepto de los equipos plegables tipo libro. Su presentación marcaría la entrada de la compañía en una categoría que ya cuenta con varias generaciones de productos disponibles comercialmente.

Samsung, Google y otros fabricantes llevan años desarrollando este formato. Además de las diferencias en diseño y componentes, uno de los puntos de interés estará en conocer cómo iOS adapta las aplicaciones, los contenidos y los controles al pasar de una pantalla exterior más compacta a un panel de mayores dimensiones cuando el equipo se encuentra completamente abierto.

El nombre comercial permanece sin confirmar. iPhone Fold e iPhone Ultra son algunas de las denominaciones utilizadas en informaciones previas, pero ninguna corresponde a un anuncio oficial. Tampoco se conocen con certeza el diseño definitivo, las cámaras, las capacidades de almacenamiento ni el precio, datos necesarios para compararlo con otros celulares plegables disponibles actualmente.

Los Apple Watch tendrían una nueva generación

La renovación de los relojes sería otro de los anuncios esperados. Las informaciones previas apuntan a nuevos Apple Watch con modificaciones en componentes internos y funciones de seguimiento. La compañía acostumbra presentar esta familia junto con sus celulares de septiembre, aunque todavía no ha detallado cuáles modelos formarán parte de la jornada ni las características que diferenciarán a cada versión.

El encuentro podría servir además para comunicar las fechas de disponibilidad de las próximas versiones de sus sistemas operativos. Entre ellas se encuentra iOS 27, destinado a los iPhone compatibles. Conocer el calendario permitirá saber cuándo las funciones mostradas previamente comenzarán a llegar a los equipos y cuáles estarán disponibles desde el lanzamiento inicial del software.

El iPhone 18 estándar podría llegar en 2027

La nueva generación modificaría el calendario utilizado durante los últimos años. Las informaciones conocidas sitúan a los modelos Pro en septiembre de 2026, mientras el iPhone 18 estándar y el iPhone 18e quedarían para el primer trimestre de 2027. Esta distribución dividiría el lanzamiento de la familia en dos momentos, en lugar de concentrar buena parte de los celulares durante septiembre.

Separar ambas etapas daría a los equipos de gama alta una ventana propia antes de la llegada de las versiones restantes. El cambio afectaría especialmente a quienes esperan el iPhone 18, pues tendrían que aguardar varios meses adicionales para conocerlo y compararlo directamente con los modelos Pro antes de decidir cuál de las opciones se ajusta mejor a sus necesidades.

Los precios y el calendario comercial siguen sin información oficial. Reportes previos sitúan la apertura de reservas alrededor del 12 de septiembre y el comienzo de las ventas el 18 del mismo mes. La keynote permitirá conocer si esas fechas se cumplen, qué mercados participarán inicialmente y cuánto costarán las diferentes configuraciones que lleguen a las tiendas.

El Apple Event 2026 comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. PT. Durante la jornada se conocerá cuáles de los dispositivos anticipados durante los últimos meses llegarán al mercado. También se esperan detalles sobre configuraciones, precios, reservas y disponibilidad, información necesaria para establecer cuándo podrán comprarse los nuevos equipos en diferentes países.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)