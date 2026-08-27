iPhone plegable: lo que revelan sus primeras pruebas

El iPhone plegable de Apple podría debutar el próximo 9 de septiembre. La compañía confirmó la fecha de su principal evento de productos del año, aunque no adelantó qué dispositivos presentará. Bloomberg asegura que el plegable estará entre los protagonistas de la jornada, junto con los nuevos iPhone 18 Pro.

La cita también marcará el primer gran lanzamiento bajo la dirección de John Ternus, quien asumirá como CEO de Apple el 1 de septiembre. Según Bloomberg, el ejecutivo fue una de las principales figuras detrás del desarrollo del dispositivo y su llegada al cargo coincide con uno de los proyectos de hardware más importantes de los últimos años para la compañía.

A pocos días del evento, Mark Gurman, periodista especializado en Apple, asegura haber hablado con varias personas que ya tuvieron acceso al dispositivo antes de su anuncio oficial. Sus testimonios ofrecen las primeras referencias sobre la experiencia de uso y permiten conocer qué aspectos convencieron y cuál generó mayores reparos.

Qué revelan las primeras pruebas del iPhone plegable

Entre las primeras impresiones destaca la comodidad. El equipo es descrito como delgado, ligero y fácil de llevar en el bolsillo pese a incorporar dos pantallas y una bisagra, componentes que pueden aumentar considerablemente el volumen de este tipo de celulares.

El mecanismo de plegado recibió comentarios positivos. La sensación y solidez de la bisagra fueron bien valoradas, aunque su resistencia a largo plazo solo podrá evaluarse cuando el dispositivo llegue al mercado y pueda someterse a un uso prolongado.

En software, la compañía habría diseñado una distribución de aplicaciones inspirada en el iPad para sacar partido de la pantalla interna. La interfaz buscaría utilizar el espacio adicional para mostrar más información y facilitar funciones como la multitarea, en lugar de limitarse a ampliar el contenido.

Otro cambio estaría en el sistema de desbloqueo. Los reportes señalan que Touch ID regresaría mediante un lector de huellas integrado en el botón lateral, en lugar de utilizar Face ID. La solución permitiría ahorrar espacio interno y facilitaría desbloquear el celular tanto abierto como cerrado, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su implementación.

Las cámaras serían su principal punto débil

El sistema fotográfico fue el apartado que generó mayores reparos. El equipo contaría con una cámara principal y una ultra gran angular, pero prescindiría del teleobjetivo disponible en los modelos Pro.

Esta diferencia reduciría las posibilidades de zoom óptico y podría pesar entre quienes priorizan la fotografía y buscan mayor versatilidad entre diferentes distancias focales. Para ese perfil de usuario, un iPhone 18 Pro podría mantener una ventaja frente al atractivo del nuevo formato plegable.

Cómo se enfrentaría al Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung llega a esta competencia con varias generaciones de experiencia. El Galaxy Z Fold8 Ultra, presentado en julio, mide 4,1 milímetros de grosor cuando está desplegado y su precio parte de los 2.099 dólares. Los reportes sitúan al modelo de Apple alrededor de los 4,5 milímetros.

Más allá de esa diferencia, la comparación estará marcada por la experiencia de uso. Samsung ha tenido años para evolucionar aspectos como resistencia, diseño y adaptación de Android al formato plegable. Apple deberá demostrar cómo responde su propuesta frente a un competidor que ya ha recorrido varias generaciones de desarrollo.

El precio podría superar los 2.000 dólares

Las estimaciones sitúan el precio alrededor de los 2.000 dólares o incluso por encima, dependiendo de la configuración. De cumplirse ese rango, el dispositivo ocuparía uno de los escalones más altos del catálogo y obligaría al comprador a valorar si la pantalla plegable compensa concesiones como un sistema fotográfico menos versátil que el de los modelos Pro.

En Latinoamérica habría que sumar variables como impuestos, tasas de cambio y costos de distribución. Tampoco se conocen los países que formarían parte de una eventual primera fase de comercialización, por lo que aún no es posible anticipar cuándo llegaría oficialmente a mercados como Colombia, México o Argentina.

Apple todavía no ha confirmado públicamente el dispositivo ni sus especificaciones definitivas. El evento del 9 de septiembre podría despejar las dudas sobre las características, el precio y la disponibilidad de su entrada al mercado de los celulares plegables.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)