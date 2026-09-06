iPhone 18e, por qué 9 GB de RAM cambiarían el uso de la IA

El iPhone 18e llegaría con un cambio clave para la inteligencia artificial de Apple, un salto de 8 a 9 GB de memoria RAM, según las primeras filtraciones. Ese ajuste podría darle al modelo más económico mayor margen para ejecutar funciones de IA directamente en el dispositivo, sin depender tanto de servidores externos para procesar determinadas tareas.

La posible subida coincide con un momento de presión sobre el mercado de memoria, impulsado por la demanda de componentes para centros de datos de inteligencia artificial. Destinar más RAM a un celular concebido como una alternativa de menor precio resulta relevante porque el aumento podría elevar los costos de fabricación y convertirse en uno de los factores que influyan en su valor final.

Qué cambiaría con 9 GB de RAM en el iPhone 18e

La memoria RAM mantiene temporalmente disponibles los datos que necesita el celular mientras ejecuta aplicaciones y procesos. Los modelos de inteligencia artificial también requieren este recurso para realizar cálculos y manejar información. Contar con un gigabyte adicional daría al equipo más margen para combinar estas funciones con las tareas habituales del sistema sin comprometer tanto la memoria disponible.

También podría facilitar que determinadas operaciones de IA se realicen dentro del propio equipo. Esto puede reducir los tiempos asociados al envío de información hacia servidores y limitar la cantidad de datos que necesitan salir del dispositivo. Sin embargo, tener 9 GB de RAM no significa que todas las funciones vayan a ejecutarse localmente, porque esa decisión también dependerá del software y de la capacidad del procesador.

El aumento resulta especialmente significativo porque se trataría del modelo de entrada de la familia. La compañía tendría que equilibrar las exigencias de memoria de sus herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de conservar una diferencia de precio frente a los modelos superiores. Por eso, un cambio aparentemente pequeño de 8 a 9 GB podría tener implicaciones tanto técnicas como comerciales.

Especificaciones que tendría el nuevo celular

Nada de esto ha sido confirmado oficialmente y las características conocidas hasta ahora proceden de filtraciones y estimaciones. El equipo tendría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución de 2.532 x 1.170 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz, una característica que mantendría una de sus principales diferencias frente a celulares que ya ofrecen paneles de mayor frecuencia.

El procesador sería un A20 fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros de TSMC, con diferencias frente al A20 Pro destinado a los modelos superiores. Un proceso de fabricación más pequeño puede favorecer la eficiencia energética y el rendimiento, aunque será necesario conocer la configuración definitiva del chip para determinar qué ventajas ofrecería y qué capacidades de inteligencia artificial podría ejecutar localmente.

En cámaras, los reportes apuntan a un único sensor trasero de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 24 megapíxeles. La resolución no permite anticipar por sí sola la calidad de las fotografías, porque también intervienen el tamaño del sensor, la óptica y el procesamiento computacional. Estos detalles todavía se desconocen y serán determinantes para establecer si existe una mejora frente a generaciones anteriores.

El almacenamiento se ofrecería en capacidades de 256 y 512 GB, mientras el diseño conservaría bordes curvados. Otra incógnita es la posible incorporación de la Isla Dinámica en sustitución del notch. Esta característica tampoco puede darse por segura, especialmente porque cambios similares han aparecido anteriormente en rumores sobre los modelos económicos antes de sus respectivas presentaciones.

Cuándo llegaría y cuánto podría costar

El lanzamiento se situaría entre febrero y abril de 2027. El precio genera todavía más dudas. Algunas estimaciones apuntan a unos 599 dólares como valor de entrada, mientras otras proyecciones sitúan el modelo desde aproximadamente 709 euros en Europa. Ambas cifras deben tomarse como referencias preliminares y no como precios definidos por Apple.

Más que representar por sí solo una innovación, el posible aumento a 9 GB de RAM mostraría cómo la inteligencia artificial está elevando las necesidades de hardware incluso en los celulares más económicos. Si la información se confirma, la clave estará en conocer qué funciones adicionales podrá ejecutar el iPhone 18e y si ese gigabyte adicional terminará teniendo consecuencias en su precio.

Imagen: Apple / Edición ENTER.CO