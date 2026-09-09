iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con cámara profesional: este es su precio y sus principales novedades

La nueva generación Pro de Apple llega con una de las mayores apuestas fotográficas de la compañía: una cámara con apertura variable que busca reducir la dependencia del software y acercar el teléfono a las cámaras profesionales.

Durante los últimos años, la batalla entre los teléfonos de gama alta se ha concentrado en una carrera por sumar más megapíxeles, mejores procesadores y funciones impulsadas por inteligencia artificial. Sin embargo, Apple parece haber elegido otro camino con el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: recuperar el protagonismo de la óptica.

La gran novedad de esta generación estará en su sistema de cámara principal con apertura variable, una tecnología que podría convertirse en el cambio más importante en fotografía móvil de los últimos años.

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En una cámara tradicional, la apertura del lente determina cuánta luz entra al sensor. Hasta ahora, los teléfonos inteligentes habían compensado muchas limitaciones con procesamiento computacional, combinando múltiples capturas y algoritmos para mejorar el resultado final.

Con una apertura variable, el iPhone tendría la posibilidad de ajustar físicamente la entrada de luz dependiendo de la escena.

Esto permitiría conseguir mejores resultados en situaciones donde los teléfonos suelen tener dificultades: fotografías nocturnas, retratos con fondos desenfocados más naturales y escenas con grandes diferencias entre zonas iluminadas y sombras.

Apple quiere que el iPhone Pro sea una herramienta creativa

La apuesta de Apple parece estar dirigida especialmente a creadores de contenido, fotógrafos móviles y usuarios profesionales que utilizan el teléfono como una herramienta de producción.

Hasta ahora, el modo retrato del iPhone dependía principalmente de inteligencia artificial para separar al sujeto del fondo. Aunque el sistema ha evolucionado con cada generación, una cámara con control real de apertura podría ofrecer un desenfoque más parecido al de una cámara profesional.

El cambio no estaría solamente en tomar mejores fotografías automáticas, sino en entregar más control al usuario.

La compañía buscaría que el propietario de un iPhone Pro pueda decidir cómo quiere capturar una imagen y no depender únicamente de los ajustes automáticos del dispositivo.

Característica iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas Tecnología de pantalla ProMotion 120 Hz ProMotion 120 Hz Procesador A20 Pro (2 nm) A20 Pro (2 nm) CPU 6 núcleos con nuevos núcleos de alto rendimiento 6 núcleos con arquitectura avanzada GPU 7 núcleos, mayor rendimiento gráfico 7 núcleos, mayor rendimiento gráfico Inteligencia artificial Apple Intelligence mejorada Apple Intelligence mejorada Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable Fusion de 48 MP con apertura variable Apertura variable Sí Sí Ventaja de la apertura variable Más luz en fotos nocturnas, mejor control del desenfoque y profundidad Mayor control fotográfico para usuarios profesionales Ultra gran angular 48 MP 48 MP Teleobjetivo Sistema Pro con mejoras de zoom Sistema Pro con mejoras de zoom Video Grabación avanzada con HDR y funciones profesionales Grabación avanzada con HDR y funciones profesionales Controles de cámara Ajustes manuales de fotografía y video Ajustes manuales de fotografía y video Cámara frontal Mejoras en procesamiento e inteligencia artificial Mejoras en procesamiento e inteligencia artificial Dynamic Island Más pequeña Más pequeña Actividades en pantalla Hasta tres Live Activities simultáneas Hasta tres Live Activities simultáneas Batería Hasta 24 horas de uso aproximado Hasta 30 horas de uso aproximado Carga rápida Hasta 50% en unos 15 minutos (según condiciones) Hasta 50% en unos 15 minutos (según condiciones) Refrigeración Nueva cámara de vapor más grande Nueva cámara de vapor más grande Conectividad Nuevo módem C2 de Apple Nuevo módem C2 de Apple Almacenamiento máximo Hasta 2 TB Hasta 2 TB Colores Negro profundo, plata, glaciar y borgoña Negro profundo, plata, glaciar y borgoña Materiales Aluminio y Ceramic Shield con colores combinados Aluminio y Ceramic Shield con colores combinados Precio inicial EE. UU. Desde US$1.469 Desde US$11.619

Más potencia para una nueva era de inteligencia artificial

El salto fotográfico también dependería del nuevo procesador de la familia iPhone 18 Pro, diseñado para manejar una mayor cantidad de información en tiempo real.

La fotografía moderna ya no depende únicamente del sensor. Cada imagen pasa por procesos de inteligencia artificial que analizan iluminación, colores, movimiento y detalles antes de mostrar el resultado final.

Por eso, el verdadero cambio estaría en la combinación de tres elementos: una nueva cámara, mayor potencia de procesamiento y herramientas inteligentes capaces de mejorar cada captura.

El precio será el gran desafío

La llegada de nuevas tecnologías también abre una pregunta clave: cuánto tendrán que pagar los usuarios por esta evolución.

Las primeras estimaciones del mercado apuntan a que los modelos Pro podrían mantenerse en el segmento más alto de Apple, con precios superiores a los 1.000 dólares en Estados Unidos y valores aún mayores en mercados como Colombia debido a impuestos, distribución y disponibilidad.

La compañía tendrá que demostrar que las mejoras no son solamente números en una ficha técnica, sino cambios visibles en la experiencia diaria.

¿Vale la pena cambiar de iPhone?

Para quienes tienen modelos recientes, la decisión dependerá principalmente del uso que le den al teléfono.

Un usuario que busca redes sociales, mensajería y fotografía ocasional probablemente no verá una diferencia decisiva. Pero para quienes graban video, crean contenido o utilizan el celular como una cámara portátil, la apertura variable podría representar una mejora importante.

Ahora bien, para terminar cabe mencionar que, el iPhone 18 Pro no busca competir únicamente por potencia. Apple parece querer transformar su modelo profesional en una herramienta más cercana a una cámara avanzada.

La gran novedad es que Apple finalmente lleva al iPhone un recurso propio de las cámaras profesionales: la apertura variable. Con ella, la cámara del iPhone 18 Pro no solo busca capturar imágenes de alta calidad, sino ofrecer al usuario un mayor control sobre la entrada de luz, la profundidad de campo y el resultado final de cada fotografía. Es un cambio que refuerza la apuesta de Apple por convertir el iPhone en una herramienta cada vez más cercana a una cámara profesional.