iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max ¿cuál conviene comprar?

Apple ofrece dos propuestas distintas en la parte más alta de su catálogo. El Duo introduce el formato plegable por US$1.999, mientras el 18 Pro Max mantiene el diseño tradicional por US$1.299, ambos con 256 GB. En la comparación iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max, los US$700 que los separan hacen que la decisión dependa de qué funciones realmente se aprovecharán.

Los dos celulares comparten el A20 Pro y llegan hasta 2 TB de almacenamiento, pero toman caminos diferentes. Las principales diferencias aparecen en las pantallas, las cámaras, la autonomía y la forma de interactuar con cada equipo. El plegable gana espacio al abrirse; el Pro Max concentra sus funciones en una sola pantalla y ofrece más alternativas fotográficas.

El Duo tiene sentido si se aprovechará la pantalla plegable

Cerrado, el Duo dispone de una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Al abrirlo aparece un panel de 7,6 pulgadas, un 50 % mayor que el del Pro Max. iOS 27 aprovecha esa superficie con Split View, una función que permite colocar dos apps lado a lado. También admite dos ventanas de una misma aplicación y guardar combinaciones para recuperarlas después.

Ese espacio adicional sirve para consultar un documento mientras se mantiene abierta otra app, comparar páginas en Safari o distribuir contenido sin cambiar constantemente entre ventanas. La compatibilidad con Apple Pencil USB-C, prevista para más adelante en 2026, suma escritura, dibujo y anotaciones. Estas funciones cobran mayor importancia cuando la pantalla interior se utiliza con frecuencia y no únicamente de manera ocasional.

Quien prefiera una sola pantalla encuentra 6,9 pulgadas en el 18 Pro Max. Ambos incorporan tecnología OLED Super Retina XDR, ProMotion de hasta 120 Hz y alcanzan 3.000 nits de brillo máximo en exteriores. La ventaja del Duo se concentra en la superficie disponible al abrirlo, no en una mayor frecuencia de actualización o luminosidad.

El Pro Max ofrece más posibilidades para fotografía

Dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles integran el sistema trasero del Duo. La principal ofrece un acercamiento 2x de calidad óptica, mientras la ultra gran angular también sirve para fotografía macro. Esta configuración cubre diferentes encuadres, pero carece de un teleobjetivo dedicado para acercarse ópticamente a sujetos situados a mayor distancia.

Gracias al formato plegable, el panel exterior también puede actuar como visor al utilizar las cámaras traseras. Así es posible comprobar el encuadre antes de una captura desde el otro lado del celular. La misma configuración permite tomar autorretratos con el sistema posterior, aprovechando sus sensores de 48 megapíxeles en lugar de depender de la cámara frontal.

El 18 Pro Max incorpora tres cámaras Fusion de 48 megapíxeles y suma un teleobjetivo 4x. Además, alcanza un acercamiento 8x de calidad óptica. Su sensor principal incluye apertura variable, que modifica físicamente la entrada de luz y permite controlar la profundidad de campo. Estas características amplían las posibilidades de encuadre, aunque una mayor cantidad de cámaras no garantiza por sí sola mejores fotografías.

iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max comparten el A20 Pro

Pagar más por el Duo no supone acceder a un procesador de una generación superior. Los dos utilizan el A20 Pro, con CPU de seis núcleos y GPU de siete. También incorporan refrigeración mediante cámara de vapor para disipar el calor durante tareas exigentes. Establecer diferencias sostenidas de desempeño requiere pruebas realizadas bajo las mismas condiciones.

La autonomía introduce otro criterio para decidir la compra. Apple anuncia hasta 31 horas de reproducción de video para el Duo utilizando la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior. El 18 Pro Max alcanza hasta 43 horas bajo la métrica oficial de reproducción de video. En el plegable, la duración anunciada cambia considerablemente según el panel utilizado.

Los tiempos oficiales de carga tampoco son iguales. El Duo puede recuperar cerca del 50 % en 20 minutos mediante una conexión por cable compatible. El Pro Max alcanza ese porcentaje en unos 15 minutos con un adaptador de 60 W o superior. Estas mediciones corresponden a condiciones específicas y no determinan cuánto durará cada batería con diferentes niveles de brillo, conectividad y aplicaciones.

Los US$700 adicionales dependen de cuánto se use el plegable

Con 256 GB, el Duo cuesta US$1.999 en Estados Unidos y el 18 Pro Max parte de US$1.299. Los dos ofrecen versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB. El desembolso adicional no aumenta la capacidad inicial ni cambia el procesador. Su principal contraprestación es el mecanismo plegable, acompañado por una segunda pantalla y funciones diseñadas para utilizar una superficie mayor.

Dentro de iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max, elegir el Duo tiene más sentido cuando las 7,6 pulgadas interiores se utilizarán para trabajar con dos apps, consultar documentos, leer o aprovechar el Apple Pencil. Si esas posibilidades tendrán poca presencia, resulta difícil atribuir los US$700 adicionales a una ventaja equivalente en procesador, almacenamiento o fotografía.

El Pro Max encaja mejor si se priorizan las cámaras, la autonomía y un formato convencional. Cuesta US$700 menos, utiliza el mismo chip y alcanza la misma capacidad máxima de almacenamiento. También incorpora teleobjetivo dedicado, apertura variable y Face ID. El Duo sustituye el reconocimiento facial por Touch ID en el botón lateral, que permite desbloquearlo tanto abierto como cerrado.

La elección depende de cuánto valor tenga realmente la pantalla plegable. El Duo amplía el espacio para distribuir contenido y trabajar con dos apps, pero exige pagar US$700 adicionales. Si esas posibilidades no son prioritarias, el Pro Max ofrece el mismo A20 Pro, más alternativas fotográficas y un precio inferior. Esa diferencia define qué opción resulta más conveniente según el tipo de uso.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)