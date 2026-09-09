¿Quiere aprender IA? Este quiz le dice por dónde empezar

¿No sabe por dónde comenzar a estudiar inteligencia artificial? Henry lanzó un quiz gratuito que, en ocho preguntas y cerca de dos minutos, recomienda una ruta de formación según los conocimientos, intereses, lógica y creatividad de cada persona.

El cuestionario “Haz match con tu carrera en IA” está dirigido tanto a quienes quieren aprender programación desde cero como a desarrolladores que ya tienen experiencia y buscan incorporar inteligencia artificial a sus proyectos.

El resultado entrega un porcentaje de compatibilidad y sugiere una de dos alternativas. Full Stack AI está pensada para quienes quieren comenzar desde las bases y aprender a crear páginas y aplicaciones con IA. AI Engineering, por su parte, está orientada a quienes ya programan y buscan integrar esta tecnología en productos y sistemas.

La herramienta estará disponible hasta el domingo 13 de septiembre y también permite acceder a actividades gratuitas de formación.

Dos rutas según los conocimientos del participante

Para hacer el quiz hay que ingresar a la plataforma de Henry, registrar los datos y responder las ocho preguntas. No existen respuestas correctas o incorrectas. Al finalizar, el sistema muestra inmediatamente el nivel de compatibilidad y la ruta recomendada.

Quienes se inscriban podrán participar en una masterclass virtual gratuita, con transmisión en vivo, grabación y certificado. Entre las actividades está “El roadmap para convertirte en programador con IA en 2026”, programada para este miércoles 9 de septiembre a las 7:00 p. m., hora de Colombia.

También está disponible “AI Engineering 101”, con Alexander Vicondoa, responsable del equipo de despliegue tecnológico de ElevenLabs para América Latina y antiguo líder de equipos de IA generativa en Mercado Libre.

La iniciativa coincide con un mercado tecnológico que está cambiando las habilidades que buscan las empresas. El Foro Económico Mundial ubica a los especialistas en inteligencia artificial y desarrolladores de software entre las ocupaciones con mayor crecimiento hacia 2030.

En Colombia, MinTIC y Fedesoft estiman que hacen falta más de 85.000 profesionales de tecnología. Al mismo tiempo, el AI Index 2026 de Stanford registró una reducción cercana al 20 % en el empleo de desarrolladores de software de entre 22 y 25 años entre finales de 2022 y septiembre de 2025.

El quiz no reemplaza una evaluación técnica o vocacional, pero permite obtener una primera orientación sobre qué camino de formación puede ajustarse mejor al nivel actual del participante.