Redmi M100 es oficial, así es el celular con batería de 7.900 mAh

Xiaomi confirmó el lanzamiento del Redmi M100 en China, un equipo que se aparta de la carrera por cámaras cada vez más sofisticadas para centrarse en la autonomía. Con una batería de 7.900 mAh, el celular está dirigido a quienes buscan pasar más tiempo lejos del cargador, incluso si eso implica prestaciones más modestas en otros apartados.

Mientras muchos celulares de gama media incorporan baterías cercanas a los 5.000 mAh, los 7.900 mAh de este modelo representan alrededor de un 58 % más de capacidad. A pesar del aumento, mantiene un grosor de 8,8 milímetros y un peso de 232 gramos. La batería se complementa con carga rápida de 45 W.

Redmi M100: procesador, pantalla y cámaras

En su interior incorpora un Snapdragon 4 Gen 5, un procesador orientado a tareas cotidianas como redes sociales, mensajería y reproducción de contenido, más que a videojuegos exigentes. Las configuraciones disponibles combinan 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, 6 GB con 256 GB y 8 GB con 256 GB.

La pantalla LCD tiene 6,9 pulgadas, resolución de 720 x 1.600 píxeles y una tasa de actualización de 120 Hz. El brillo máximo alcanza los 825 nits, aunque la visibilidad puede disminuir bajo luz solar intensa.

En fotografía, incorpora una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles, especificaciones modestas frente a otros celulares actuales. La propuesta deja así las capacidades fotográficas en segundo plano frente a la autonomía.

Precio y versiones disponibles

El teléfono funciona con HyperOS 3 y está disponible en los colores verde Wilderness, blanco Star Rain y negro Deep Night. Según la información oficial de Xiaomi en China, cuesta desde 1.799 yuanes, aproximadamente 267 dólares, en la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

La configuración de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 1.999 yuanes, alrededor de 296 dólares, mientras que la de 8 GB y 256 GB alcanza los 2.199 yuanes, unos 326 dólares.

Xiaomi no ha confirmado el lanzamiento del teléfono en otros mercados. Sin embargo, las especificaciones conocidas del próximo Poco M8x coinciden en varios apartados con las del Redmi M100, lo que abre la posibilidad de que sea comercializado internacionalmente bajo otro nombre, una estrategia que la compañía ha utilizado con otros dispositivos.

La relación entre ambos modelos se basa únicamente en sus coincidencias técnicas y no cuenta con confirmación oficial. Si el Redmi M100 llega a otros mercados bajo la marca Poco, la batería de 7.900 mAh sería una de sus principales ventajas frente a otros celulares económicos.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)