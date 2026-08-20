Sony Xperia 10 VIII pasa por Geekbench sin nuevo procesador

El Sony Xperia 10 VIII apareció en Geekbench antes de su lanzamiento oficial. Identificado con el número de modelo XQ-GH54, el equipo quedó registrado en esta plataforma que se usa para medir el rendimiento de procesadores en teléfonos. Los resultados muestran que el nuevo modelo vendría con el Snapdragon 6 Gen 3 y 8 GB de RAM, lo que indica que no habría grandes cambios en la parte de potencia respecto al modelo anterior.

Un procesador que ya se conocía

El dato principal es que el chip no es nuevo. Qualcomm lo presentó en 2024 y es el mismo que trae el Xperia 10 VII, lanzado hace casi un año. Que Sony mantenga el mismo procesador apunta, al menos en términos de potencia, a una actualización continuista frente a la generación anterior.

En las pruebas de Geekbench 7, el equipo obtuvo 871 puntos en la evaluación de un solo núcleo y 3.028 puntos en la de varios núcleos. Como se trata del mismo procesador del modelo anterior, es probable que el rendimiento sea similar al de su predecesor, a menos que Sony haga cambios en el software que mejoren su funcionamiento.

Este no es el primer indicio sobre el nuevo modelo. Antes de este registro, el mismo número de modelo ya se había visto en una base de datos de IMEI, un paso habitual antes de lanzar un producto. Que el equipo aparezca en dos fuentes distintas, con información similar, hace que el hallazgo sea más confiable, aunque ninguna de las dos es un canal oficial de Sony, sino registros que se generan durante las pruebas previas al lanzamiento.

Qué significa el Sony Xperia 10 VIII para quien busca un celular de gama media

Para alguien que piensa comprar un teléfono de gama media, esta información indica que la potencia no será lo más destacado del nuevo modelo. Quien busque un salto grande en velocidad respecto al modelo anterior probablemente no lo va a encontrar. El atractivo del equipo dependería entonces de otros aspectos, como la cámara, la pantalla, la batería o el software.

Por ahora, esos aspectos siguen sin confirmarse. Los datos conocidos hasta el momento solo cubren procesador y memoria; no hay detalles sobre la pantalla, las cámaras, la batería o el diseño del equipo. Son los puntos en los que Sony podría diferenciar su nuevo modelo frente a la generación anterior y frente a otras marcas del mercado.

Con la información disponible hasta ahora, el Sony Xperia 10 VIII no parece plantear un salto importante en potencia frente a su antecesor. Falta que Sony confirme el resto de las especificaciones y también el precio para saber si mantener el mismo procesador estará acompañado de mejoras en otros apartados que permitan diferenciarlo del Xperia 10 VII.

Imagen: Sony / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)