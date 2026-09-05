Littio nació en Colombia y ahora busca convertirse en una fintech global desde Dubái

Cuando Littio comenzó en Colombia en 2021, el problema que tenía en frente era mucho más sencillo que el que intenta resolver hoy: cómo ayudar a una persona a proteger y manejar su dinero frente a la pérdida de valor de las monedas locales.

La primera respuesta estuvo en los dólares digitales. Pero el producto fue creciendo a medida que aparecieron otras necesidades. Quien llegaba para manejar dólares podía después necesitar recibir un pago desde otro país, enviar dinero al exterior, pagar con una tarjeta o buscar alternativas para invertir y diversificar sus ahorros.

Cinco años después, la empresa dice haber superado los 500.000 usuarios y los US$1.300 millones movilizados. También dejó de concentrarse en Colombia. Actualmente opera en México, Chile, Perú y Argentina, conectándose con los sistemas de pago de cada uno de esos países.

Ese recorrido cambió lo que Littio quería construir. En la aplicación ahora conviven dólares, euros y pesos mexicanos, transferencias internacionales, una tarjeta Mastercard que puede utilizarse en más de 210 países, oro digital y bitcoin. La compañía también ofrece acceso a empresas y fondos de Estados Unidos.

Para Óscar Flórez, cofundador y CPTO de Littio, el reto de crecer por distintos países ha estado precisamente en todo aquello que el usuario no ve. Cada mercado tiene reglas, monedas y sistemas de pago diferentes. La compañía ha tenido que desarrollar la tecnología para conectar esas piezas y mantener una operación sencilla desde la aplicación.

La empresa también creció puertas adentro. Hoy tiene 80 empleados y está buscando nuevos perfiles en Colombia, México, España y Medio Oriente, con especial interés en profesionales de inteligencia artificial y personas con capacidades técnicas para trabajar en varios mercados.

De Colombia a Dubái, el próximo movimiento

El cambio más significativo ahora está lejos de Latinoamérica. Flórez se radicará en Dubái, desde donde asumirá parte de la tarea de llevar a Littio hacia otros mercados. La compañía quiere utilizar su presencia allí para acercarse a nuevos ecosistemas financieros, entender otras necesidades y explorar oportunidades en Asia, Europa y África.

Flórez llegó a Littio después de pasar por Rappi, Habi, Huspy y Revolut. Según explicó a Enter.co, encontró una empresa que ya tenía usuarios, operación en cinco países y una infraestructura funcionando. Su trabajo ahora será fortalecer el producto y la tecnología para que la compañía pueda crecer sin complicar la experiencia de quienes utilizan sus servicios.

La expansión también está llevando a Littio hacia otro tipo de productos. Recientemente habilitó el acceso a mercados de acciones y ETF de Estados Unidos. Los usuarios pueden participar económicamente en 18 empresas y seis fondos cotizados, comenzando desde un dólar digital y sin abrir una cuenta en Estados Unidos.

Aquí hay una diferencia importante: el usuario no compra directamente las acciones ni se convierte en accionista. El servicio funciona con Dinari, aliado tecnológico de Littio, y ofrece una posición de participación económica cuyo valor sigue el comportamiento de la empresa o del fondo.

Littio nació intentando resolver un problema asociado al peso y terminó conectando monedas, pagos y productos financieros de varios países. Ahora quiere llevar esa misma idea mucho más lejos. Su siguiente objetivo es entrar en nuevos mercados y ampliar las opciones para que sus usuarios puedan manejar y diversificar su patrimonio desde una misma aplicación.