Precio y cifras: colombianos movieron US$850 millones en fintech

La forma de transferir dinero desde Colombia está ganando terreno en los canales digitales. Durante los primeros seis meses de 2026, los usuarios de Global66 movilizaron más de US$850 millones desde el país, casi tres veces los más de US$300 millones registrados por la plataforma en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento también alcanzó a las remesas. Entre enero y junio, estas operaciones superaron los US$280 millones, 2,5 veces por encima de la cifra registrada durante el primer semestre del año anterior.

La cantidad de movimientos muestra otra parte de este cambio. Cerca de 3 millones de transacciones fueron realizadas a través de la plataforma en el primer semestre, también 2,5 veces más que en los primeros seis meses de 2025.

Con estos resultados, Colombia fue el mercado foco de Global66 que más creció entre los cuatro países analizados, junto con Argentina, Chile y Perú. El comportamiento apunta a una mayor utilización de herramientas fintech para administrar dinero de forma digital, tanto en operaciones dentro del país como en transferencias hacia el exterior.

España y Estados Unidos concentran las principales rutas

El movimiento internacional de dinero desde Colombia tiene usos que van más allá de las remesas destinadas a cubrir alimentación, salud, educación o vivienda. Las transferencias también están relacionadas con viajes, negocios, inversiones, compras y otros compromisos financieros fuera del país.

Durante el segundo trimestre, los colombianos transfirieron más de US$485 millones mediante Global66, alrededor de tres veces el volumen registrado en el mismo periodo de 2025. Para Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, las cifras reflejan una necesidad creciente de soluciones digitales multimoneda para gestionar operaciones internacionales.

España y Estados Unidos fueron los principales destinos de las transferencias originadas en Colombia entre abril y junio. La plataforma reportó más de US$7 millones enviados a España y más de US$6 millones a Estados Unidos durante ese trimestre.

México también ganó peso dentro de las rutas utilizadas, con más de US$5 millones. Chile superó los US$3 millones y Canadá registró más de US$2,5 millones. La distribución muestra una red de transferencias que conecta a los colombianos con distintos mercados y no únicamente con los destinos tradicionales de la migración.

El crecimiento de las operaciones digitales ocurre mientras el flujo de remesas hacia Colombia mantiene una magnitud importante. Según el Banco de la República, durante el primer semestre de 2026 las remesas recibidas en el país superaron los US$6.000 millones.

Para Global66, el aumento de las transferencias evidencia una relación financiera cada vez más frecuente entre Colombia y otros países. El uso de plataformas digitales permite realizar estos movimientos sin depender de desplazamientos o trámites presenciales, mientras amplía las alternativas para quienes necesitan manejar recursos entre diferentes mercados.