Claude puede enviar correos en Gmail por ti: así puedes activarlo

Anthropic confirmó que Claude puede enviar correos en Gmail directamente. El asistente ahora puede enviar, responder y reenviar mensajes desde una cuenta conectada de Google Workspace, con un sistema de aprobación para controlar estas acciones.

Con esta actualización se amplían las capacidades del asistente dentro del correo electrónico. Además de consultar información y redactar mensajes, ahora puede completar el envío desde la misma conversación, sin necesidad de terminar el proceso manualmente en Gmail.

Qué puede hacer Claude en Gmail

Mediante la integración con Google Workspace es posible buscar y leer correos con instrucciones en lenguaje natural, redactar mensajes según el contexto y consultar los borradores guardados.

Una de las principales novedades es la posibilidad de ejecutar acciones directamente. Claude puede enviar un correo nuevo, responder un hilo o reenviar un mensaje. Por defecto, solicita aprobación antes de realizar cualquiera de estas acciones.

El conector también permite consultar metadatos de los correos y archivos adjuntos, aunque no acceder directamente al contenido de estos últimos desde Gmail. Además, puede organizar mensajes mediante etiquetas e hilos.

Cómo activar Claude en Gmail paso a paso

Para utilizar la función es necesario conectar una cuenta de Google con Claude. Desde la interfaz del chat se debe hacer clic en el signo más, ingresar a Conectores y activar las herramientas de Google Workspace que se quieran utilizar.

Durante la autenticación, que se realiza directamente con Google, la pantalla OAuth muestra los permisos asociados al conector, incluido el necesario para enviar correos electrónicos. Anthropic aclara que, por defecto, el envío, la respuesta y el reenvío requieren aprobación explícita.

Los conectores de Gmail, Google Calendar y Google Drive están disponibles para los usuarios de Claude y Claude Desktop. En los planes Team y Enterprise, un propietario o propietario principal debe habilitarlos a nivel de organización antes de que los miembros puedan autenticar sus cuentas.

Claude puede enviar correos con o sin aprobación previa

Por defecto, la aprobación está activada, por lo que cada envío requiere una confirmación antes de ejecutarse. En los planes Team y Enterprise, los administradores pueden decidir si los miembros están autorizados para realizar determinadas acciones sin solicitar confirmación cada vez.

Esta configuración permite adaptar el nivel de automatización a las políticas de cada organización. La revisión puede mantenerse para las comunicaciones que requieran mayor control o reducirse en tareas repetitivas con procesos previamente definidos.

Con esta actualización, Claude en Gmail pasa de consultar y redactar mensajes a ejecutar acciones directamente desde la conversación. La aprobación previa sigue activa por defecto, mientras que las organizaciones pueden ajustar el nivel de automatización mediante los controles administrativos disponibles.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).