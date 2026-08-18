¿Su empresa desarrolla tecnología? Esta convocatoria busca reconocer los mejores proyectos de Colombia

Las empresas que desarrollan software y soluciones digitales en Colombia ya pueden postular sus proyectos a los Premios INGENIO 2026, una convocatoria que llega a su edición número 13 con 15 categorías para reconocer el trabajo de quienes crean, implementan y llevan tecnología a distintos sectores del país.

La iniciativa, liderada por la Federación Colombiana de Software y TI (Fedesoft), ha recibido más de 1.400 postulaciones y entregado cerca de 210 reconocimientos durante sus 13 años de trayectoria. Para las compañías participantes, el premio representa también una oportunidad para mostrar soluciones que ya están generando resultados en organizaciones y comunidades.

La edición de este año está organizada en tres grandes dimensiones. Una de ellas está dirigida directamente a proyectos construidos entre proveedores tecnológicos y organizaciones usuarias.

En Alianzas Tecnológicas Destacadas podrán competir proyectos desarrollados conjuntamente por empresas de tecnología y entidades de sectores como Gobierno, Educación, Industria y Servicios. La evaluación tendrá en cuenta los resultados medibles que hayan producido esas soluciones.

Otra categoría está pensada para los productos creados por compañías colombianas. Líderes en Producto de Tecnología reconoce desarrollos que demuestren innovación, adopción, escalabilidad y generación de valor en sectores estratégicos.

Para los desarrolladores y empresas que han convertido una solución tecnológica en un producto con capacidad de crecer, esta categoría concentra buena parte de la convocatoria. El objetivo es reconocer el trabajo detrás de las herramientas que llegan al mercado y encuentran aplicaciones concretas en diferentes industrias.

También hay categorías para talento, internacionalización e impacto

Los Premios INGENIO 2026 amplían la participación hacia otros actores del ecosistema mediante los Reconocimientos Especiales. Allí aparecen categorías relacionadas con internacionalización tecnológica, formación de talento TI, inclusión, emprendimiento, impacto social, ambiental y cultural, además de la adopción empresarial de inteligencia artificial mediante la categoría AI First.

Una de las novedades de esta edición está dirigida a quienes ayudan a divulgar estos desarrollos. Medio Líder en Divulgación e Innovación Tecnológica reconocerá a medios y periodistas que contribuyan a visibilizar empresas, emprendimientos, casos de éxito y tendencias del sector.

Podrán participar empresas colombianas de software, organizaciones que hayan implementado soluciones tecnológicas nacionales, instituciones educativas y otros actores del ecosistema, según las condiciones de cada categoría.

Las iniciativas deben haber sido desarrolladas, implementadas, lanzadas o haber evidenciado resultados entre el 1 de junio de 2025 y el 1 de junio de 2026. Cada organización podrá presentar hasta dos postulaciones por categoría y deberá diligenciar el formulario correspondiente junto con los soportes solicitados.

La convocatoria comenzó el 23 de julio de 2026 y permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre. Después vendrá la validación de las postulaciones, entre el 5 y el 15 de septiembre, seguida por la evaluación del jurado entre el 16 y el 30 del mismo mes.

La ceremonia de premiación está programada para el 15 de octubre de 2026. Las empresas y desarrolladores interesados pueden consultar las condiciones y realizar su inscripción en el portal de los Premios INGENIO.