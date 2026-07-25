AMD presenta Helios, el sistema de IA que usarán OpenAI y Anthropic

AMD presentó Helios, un sistema de inteligencia artificial a escala de rack que reúne 72 GPUs y 18 procesadores en una misma infraestructura y que será utilizado en los próximos despliegues de compañías como OpenAI y Anthropic.

La compañía presentó la plataforma durante Advancing AI 2026, con la que busca competir por una parte de la infraestructura que sostiene la nueva generación de servicios de inteligencia artificial. AMD afirma que Helios puede ofrecer hasta 30 % más tokens de inferencia por dólar que la solución competitiva líder, según sus propias pruebas y estimaciones.

El anuncio llega cuando la demanda de capacidad de cómputo está creciendo por una razón concreta: los modelos de IA ya no se utilizan únicamente para responder preguntas. Cada vez más empresas están desarrollando agentes capaces de ejecutar tareas, utilizar herramientas y operar durante más tiempo. Cada una de esas acciones requiere capacidad de procesamiento.

Helios está diseñado para responder a esa demanda. La plataforma combina 72 GPUs AMD Instinct MI455X con 18 procesadores AMD EPYC de sexta generación, además de soluciones de red AMD Pensando y el software abierto ROCm. En lugar de vender únicamente un chip o una tarjeta aceleradora, AMD está ofreciendo una arquitectura completa para centros de datos.

La compañía ya tiene compromisos importantes para esta tecnología. OpenAI prevé comenzar a poner en funcionamiento sistemas Helios durante el cuarto trimestre de 2026 y ampliar su despliegue en 2027. Anthropic, por su parte, planea implementar hasta 2 gigavatios de GPUs AMD Instinct MI455X en soluciones Helios y trabajar con AMD en la optimización del software ROCm mediante Claude.

Meta también está validando procesadores EPYC de sexta generación y probando cargas de trabajo en racks Helios antes de una posible implementación a gran escala.

La estrategia de AMD no termina en los centros de datos

El lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia. AMD presentó los procesadores EPYC de sexta generación y las GPUs Instinct de la serie MI400 para diferentes cargas de trabajo de inteligencia artificial, computación en la nube y computación de alto rendimiento.

También anunció ROCm.ai, una plataforma que utiliza IA para ayudar a los desarrolladores a compilar y optimizar software para GPUs AMD. La herramienta busca que agentes de programación como Claude, Codex y Cursor puedan trabajar de forma nativa con las plataformas de la compañía.

La otra parte de la apuesta está en llevar la inteligencia artificial a dispositivos y máquinas. AMD presentó Ryzen AI Halo para el desarrollo local de aplicaciones de IA y nuevas soluciones Kria AI para robótica.

Estas plataformas combinan CPU, GPU, NPU y FPGA para que los sistemas robóticos puedan procesar información, interpretar su entorno y tomar decisiones. La compañía quiere cubrir así el recorrido completo de la IA: desde los grandes centros de datos donde se entrenan y ejecutan los modelos hasta las máquinas que pueden utilizar esa inteligencia en el mundo físico.

AMD también adelantó su hoja de ruta. Las GPUs Instinct MI500 están previstas para 2027 y la serie MI600 para 2028. En el caso de los procesadores EPYC, la compañía proyecta nuevas generaciones basadas en Zen 7 y Zen 8 para 2028 y 2030.

La primera prueba de esta estrategia llegará antes de lo que parece. OpenAI prevé comenzar a poner en funcionamiento los sistemas Helios a finales de 2026 y ampliar su despliegue durante 2027.