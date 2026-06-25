En su décima edición, PyCon Colombia 2026 reunirá en Medellín a desarrolladores del núcleo oficial de Python, investigadores en bioinformática, especialistas en inteligencia artificial y líderes en ciencia abierta. La selección de conferencistas refleja cómo este lenguaje se ha convertido en una herramienta clave para la investigación científica, el análisis de datos y el desarrollo de soluciones basadas en IA.

El encuentro se realizará del 24 al 26 de julio de 2026 en la Universidad EAFIT, en Medellín, Colombia. La organización espera cerca de 600 asistentes presenciales y una programación con más de 50 conferencistas. En sus nueve ediciones anteriores ha reunido a más de 3.000 desarrolladores, científicos de datos e investigadores, consolidándose como uno de los principales encuentros de la comunidad Python en América Latina.

PyCon Colombia 2026 refleja hacia dónde evoluciona Python

Durante años Python fue reconocido por su facilidad para desarrollar aplicaciones y automatizar procesos. Hoy es una herramienta clave para entrenar modelos de inteligencia artificial, analizar grandes volúmenes de datos y desarrollar soluciones utilizadas en investigación científica, salud, finanzas y otros sectores. La agenda del encuentro refleja esa transformación y permite entender por qué el lenguaje continúa ganando protagonismo.

Las charlas abordarán aprendizaje automático (machine learning), procesamiento de lenguaje natural, bioinformática, ciencia de datos, ciberseguridad y otras aplicaciones de la IA. Más que áreas independientes, estos temas muestran cómo una misma tecnología sirve de base para resolver desafíos muy distintos, desde el desarrollo de aplicaciones hasta la investigación biomédica.

La presencia de especialistas en bioinformática evidencia cómo este lenguaje facilita el análisis de información genética para apoyar investigaciones biomédicas. A ello se suma la ciencia abierta, un enfoque que promueve compartir datos, metodologías y herramientas para que otros equipos puedan reproducir, validar y ampliar los resultados de una investigación.

Ambas disciplinas comparten un elemento en común: el uso intensivo de datos, uno de los campos donde esta tecnología ha encontrado mayor adopción durante los últimos años. La combinación de estos enfoques demuestra que el encuentro no solo estará orientado a programadores. También resultará de interés para investigadores, científicos de datos, docentes y profesionales que la utilizan para resolver desafíos en diferentes disciplinas.

Del núcleo de Python a la investigación genética

Uno de los principales invitados será Irit Katriel, desarrolladora del núcleo de CPython y exintegrante del proyecto Faster CPython. Su trabajo influye directamente en la evolución del lenguaje, por lo que su participación permitirá conocer la visión de quienes construyen una tecnología utilizada por millones de desarrolladores en todo el mundo.

La agenda también reunirá a Luciano Ramalho, autor del libro Fluent Python; Malvika Sharan, referente internacional en ciencia abierta; Anna Pristoupilova, investigadora especializada en bioinformática; Kari L. Jordan, directora ejecutiva de The Carpentries; y Tereza Iofciu, especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y liderazgo tecnológico.

En conjunto, estos perfiles muestran que Python ya no se limita al desarrollo de software. Hoy también impulsa proyectos relacionados con investigación genética, ciencia abierta, alfabetización en datos e inteligencia artificial.

El respaldo de organizaciones como Universidad EAFIT, Aim Point Digital, Factored, EPAM, Nequi, Interledger Foundation, Loka, Lovelytics, Genlogs, Provectus, Licencias Online y Slalom evidencia el interés de la industria por impulsar espacios de intercambio y colaboración entre desarrolladores, investigadores y empresas.

¿Cómo inscribirse?

Las entradas ya están disponibles a través de Eventbrite, donde los interesados pueden consultar la programación, las modalidades de acceso y las actividades previstas para los asistentes.

Inscripciones: https://www.eventbrite.co/e/pycon-colombia-2026-tickets-1986172567616

Más que un encuentro para desarrolladores, PyCon Colombia 2026 ofrecerá una oportunidad para conocer hacia dónde evoluciona uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo. La presencia de desarrolladores del núcleo de Python, investigadores en bioinformática y especialistas en inteligencia artificial convierte esta edición en un espacio para entender cómo estas disciplinas impulsan nuevas aplicaciones en investigación científica, análisis de datos y desarrollo de software.

Imagen: PyCon Colombia 2026