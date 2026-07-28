¿Programar será la nueva alfabetización? La habilidad que gana espacio en todas las profesiones

Un abogado que revisa contratos con ayuda de inteligencia artificial, una periodista que automatiza la búsqueda de datos, un médico que analiza información clínica con herramientas digitales o un profesional de mercadeo que crea aplicaciones sin escribir cientos de líneas de código tienen algo en común: todos dependen, cada vez más, de comprender cómo funciona la tecnología que utilizan.

Durante años, programar fue una habilidad reservada para quienes estudiaban ingeniería o desarrollo de software. Esa barrera comienza a desaparecer. La expansión de la inteligencia artificial generativa y de las plataformas de automatización está cambiando la relación de millones de personas con el código. Hoy es posible crear aplicaciones, analizar información o desarrollar procesos digitales usando instrucciones escritas en lenguaje natural, pero entender qué ocurre detrás de esas herramientas marca una diferencia.

No se trata de memorizar lenguajes como Python, JavaScript o C++. La discusión gira alrededor de otra capacidad: desarrollar pensamiento computacional. Es decir, aprender a dividir un problema en partes, identificar patrones, organizar procesos y construir soluciones lógicas. Son habilidades que pueden aplicarse en prácticamente cualquier área de trabajo.

Ese cambio ya aparece reflejado en distintos estudios sobre el futuro del empleo. El Foro Económico Mundial ubica las competencias tecnológicas entre las más demandadas para los próximos años, mientras que la UNESCO ha insistido en fortalecer la alfabetización digital para responder a una economía cada vez más conectada.

Entender la lógica detrás de la inteligencia artificial

La popularidad de asistentes como ChatGPT, Gemini o Copilot ha llevado a muchas personas a pensar que ya no será necesario aprender programación porque la inteligencia artificial puede escribir el código. Sin embargo, especialistas en educación tecnológica sostienen que estas plataformas funcionan mejor cuando el usuario comprende conceptos básicos sobre algoritmos, bases de datos, automatización o desarrollo de software.

Ese conocimiento permite identificar errores, evaluar si una respuesta tiene sentido, adaptar una solución a las necesidades de una empresa y aprovechar mejor las capacidades de la inteligencia artificial. Sin esos fundamentos, el riesgo de depender completamente de lo que genera una herramienta es mucho mayor.

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Por esa razón, universidades y centros de formación han comenzado a incorporar contenidos relacionados con programación y pensamiento computacional en carreras que históricamente estaban alejadas del sector tecnológico. El objetivo no es convertir a todos los estudiantes en desarrolladores, sino prepararlos para un entorno laboral donde prácticamente todas las profesiones conviven con plataformas digitales e inteligencia artificial.

La academia Holberton Coderise hace parte de esa transformación con programas orientados al desarrollo de software, inteligencia artificial, ciberseguridad y otras áreas de alta demanda. Su modelo de aprendizaje está basado en proyectos y en la resolución de problemas reales, una metodología que busca acercar estas competencias a personas con perfiles diversos. La apuesta responde a una realidad que gana fuerza en el mercado laboral: comprender cómo se construye la tecnología empieza a ser una habilidad tan útil como saber utilizarla.