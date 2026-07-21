Cada día se crean alrededor de 35 millones de presentaciones en PowerPoint en el mundo, según Presentations.ai. Sin embargo, la rapidez con la que hoy se genera contenido no siempre se traduce en mejores resultados. En ese escenario, las presentaciones con IA comienzan a transformar la forma en que los equipos de marketing y consultoría organizan la información, construyen sus ideas y reducen el tiempo dedicado a las tareas más repetitivas.



El problema rara vez está en la herramienta, sino en el caos que existe antes de abrirla: informes en PDF, métricas en Excel, notas de reuniones dispersas y fechas límite que se acercan rápidamente.

En los equipos de marketing y consultoría de Colombia y América Latina esta realidad es cada vez más evidente. Al mismo tiempo, comienza a consolidarse un flujo de trabajo que integra inteligencia artificial sin entregarle las llaves del storytelling. La IA no sustituye la capacidad de sintetizar, persuadir o conectar con una audiencia local; simplemente acelera las tareas mecánicas para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente genera valor.

Este proceso puede entenderse en cinco etapas, en las que el criterio humano y la inteligencia artificial cumplen funciones claramente diferenciadas.

Etapa 1: Captura y organización de la información dispersa

Antes de crear una sola diapositiva hay horas de recopilación. Reportes de campañas, investigaciones de la competencia, benchmarks en PDF y notas tomadas durante reuniones terminan concentrándose en un mismo entregable. El profesional promedio dedica cerca de cuatro horas semanales a trabajar en presentaciones, lo que equivale a 141 horas al año (24Slides).

Además, más del 50 % de los profesionales prepara al menos una presentación por semana (Presentations.ai). El volumen de información crece mucho más rápido que la capacidad para procesarla.

El verdadero cuello de botella rara vez es PowerPoint o Google Slides. El desafío consiste en decidir qué datos merecen estar en la presentación y cuáles deben descartarse.

En esta primera etapa la inteligencia artificial todavía no interviene. El valor sigue siendo completamente humano: analizar, filtrar y conservar únicamente aquello que aporta valor estratégico. Sin ese proceso de curaduría, cualquier automatización posterior solo multiplicará el ruido.

Etapa 2: Estructura narrativa y definición del hilo conductor

Con la información organizada llega el momento de convertir los datos en una historia. Y sí, se trata de contar una historia.

Las presentaciones apoyadas en recursos visuales resultan un 43 % más persuasivas que aquellas basadas únicamente en texto (Presentations.ai).

Cuando la narrativa adopta un enfoque de storytelling, el mensaje puede llegar a ser hasta 22 veces más memorable que una simple enumeración de hechos. No se trata de un recurso creativo aislado. Es la secuencia de un problema, una solución, la evidencia que la respalda y un llamado a la acción la que mantiene la atención de la audiencia.

El mismo estudio de IPMark muestra que el 84 % de los problemas en las presentaciones empresariales proviene del exceso de texto, mientras que la ausencia de un mensaje claro sigue siendo una de las principales causas de desconexión con la audiencia.

Por eso, las habilidades más valoradas actualmente son el storytelling (82 %), la capacidad de síntesis (78 %), el diseño gráfico (74 %) y la visualización de datos (48 %). Ninguna de ellas surge únicamente de un prompt; todas dependen de comprender a quién se dirige el mensaje.

Muchos equipos de marketing utilizan un canvas sencillo antes de abrir cualquier software: una hoja dividida en “problema del cliente”, “tres hallazgos clave” y “recomendación principal”. Tras una conversación de unos 20 minutos definen la estructura y solo entonces comienzan a trabajar en la presentación.

Ese ejercicio no depende de la tecnología, pero permite que, cuando la IA entre en la siguiente etapa, lo haga sobre una base sólida.

Etapa 3: Cómo las presentaciones con IA generan el primer borrador

El momento más lento del proceso suele ser el inicio: enfrentarse a una hoja en blanco. Es precisamente ahí donde las herramientas de inteligencia artificial empiezan a marcar una diferencia.

Herramientas como Genspark permiten cargar directamente documentos en PDF, Word, Excel o incluso una presentación anterior para convertirlos en un primer borrador estructurado en pocos minutos.

El proceso comienza con un modo guiado en el que la herramienta solicita información sobre la audiencia, el tono y la cantidad de diapositivas. A partir de esos datos genera un esquema editable. Es posible modificar el texto, las imágenes y el diseño sin consumir créditos adicionales. Además, funciona en español y otros 18 idiomas, y permite exportar el resultado en formatos .pptx, PDF o Google Slides.

Según Salesdorado, generar una presentación de 15 diapositivas con Genspark toma alrededor de cuatro minutos. Sin embargo, el verdadero cambio no está en ese tiempo exacto, sino en pasar de una hoja en blanco a una base sólida en apenas unos minutos, cuando antes esa misma etapa podía consumir cerca de dos horas de trabajo manual.

El contexto también refleja una adopción acelerada de estas herramientas. El uso empresarial de IA generativa pasó del 33 % en 2023 al 71 % en 2024 (Presentations.ai). En comunicación, el 61 % de los profesionales ya incorpora inteligencia artificial en su trabajo y el 89 % espera convertirla en parte habitual de su proceso durante los próximos meses (EAE Business School, 2024).

Conviene recordar que ese primer resultado todavía no está listo para presentarse. La IA funciona como un asistente capaz de proponer una estructura inicial, un diseño preliminar y textos sugeridos. La decisión sobre qué conservar, modificar o eliminar sigue dependiendo completamente del criterio humano.

Etapa 4: Revisión humana y afinamiento editorial

El borrador generado por la IA es solo eso: un borrador. A partir de ese punto comienza el trabajo que realmente aporta valor. El equipo revisa la estructura, elimina tecnicismos innecesarios, adapta el lenguaje a la cultura del cliente, verifica cada cifra y fortalece los elementos visuales con gráficos propios cuando es necesario.

La evidencia respalda este modelo de trabajo. McKinsey, citado por EAE Business School, estima que la IA generativa puede reducir en un 20 % el tiempo de producción de contenidos. Más allá de la velocidad, el beneficio está en liberar tiempo para que los profesionales se concentren en aspectos donde el criterio humano sigue siendo insustituible: claridad, síntesis, precisión y capacidad de persuasión.

Un consultor senior puede dedicar apenas 15 minutos a revisar el borrador, ajustar el tono al lenguaje del cliente y reforzar el llamado a la acción. La inteligencia artificial resolvió la parte mecánica; la estrategia, la empatía y la capacidad de conectar con la audiencia continúan siendo responsabilidad de las personas.

Etapa 5: Iteración colaborativa y distribución

Después del afinamiento editorial, el archivo circula en el equipo. Se incorporan comentarios, se generan una o dos versiones adicionales y se distribuye en formatos listos para el cliente o la junta. La velocidad con la que ese ciclo se completa representa una ventaja competitiva.

En Colombia, el avance de la IA resulta decisivo: el 82 % de las grandes organizaciones aumentará su presupuesto de IA en los próximos dos años y el 59 % ya la implementó en menos de seis meses, un ritmo que supera la media global (Microsoft, 2024). Las iniciativas de IA pueden generar un retorno de inversión de hasta tres veces su costo, recuperado en un promedio de 13 meses, según Microsoft.

Además, el 41 % de los profesionales realiza una o más presentaciones al día (IPMark), por lo que la iteración ágil se vuelve indispensable. Herramientas que generan diapositivas con inteligencia artificial en segundos ya mostraron cómo acortar el ciclo de producción completo.

Con agentes de presentación cada vez más integrados, los equipos pueden pasar de una idea al entregable visual en horas, no en días. Aun así, la colaboración humana sigue siendo la que define la calidad final de cada presentación.

Lo que la IA no puede (ni debe) resolver sola

Más allá de sus beneficios, la inteligencia artificial también plantea riesgos. Puede generar presentaciones demasiado extensas, recurrir a un lenguaje genérico o incluso incorporar errores factuales cuando no existe supervisión humana. IPMark advierte que el 64 % de la audiencia considera que muchas presentaciones son excesivamente largas.

En América Latina, donde el 84 % de los estudiantes colombianos ya utiliza IA generativa con frecuencia (enter.co, 2024), la tentación de delegar por completo la creación de contenidos es cada vez mayor. Sin embargo, delegar completamente esa tarea puede hacer que se pierdan la conexión cultural y los matices locales, elementos que muchas veces resultan tan importantes como los propios datos.

Hay un dato que resume bien este equilibrio: el 80 % de los inversores encontró convincentes las presentaciones asistidas por IA, frente al 39 % de aquellas elaboradas únicamente por personas, siempre que la narrativa humana permaneciera clara.

La inteligencia artificial no sustituye la responsabilidad del equipo sobre el mensaje final. Su verdadero aporte consiste en reducir la fricción del proceso para que esa responsabilidad pueda ejercerse con mayor criterio y menos presión.

Al final, el rediseño del proceso no consiste en reemplazar diseñadores o consultores, sino en dirigir su tiempo hacia donde realmente genera más valor: la estrategia, el storytelling y la adaptación cultural.

Con un retorno de inversión de 3x en iniciativas de IA y organizaciones colombianas que aceleran su inversión, los equipos que dominen este flujo aumentado —no automatizado— serán quienes conviertan la avalancha de datos en presentaciones que la audiencia realmente quiera ver.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)